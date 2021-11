Molti colpi di scena accadranno nel corso delle puntate di Love is in the air in onda dal 15 al 20 novembre su Canale 5.

Le trame della Serie TV raccontano che Eda Yildiz deciderà di partire per New York dopo aver scritto una lettera d'addio a Serkan Bolat.

Anticipazioni Love is in the air, puntate da lunedì 15 a sabato 20 novembre

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 15 a sabato 20 novembre sui teleschermi italiani annunciano che Serkan apparirà molto preso da Eda. Un atteggiamento che sarà notato dal suo amico Engin, che non perderà l'occasione per farglielo notare.

La fioraia e le sue amiche, invece, decideranno di pedinare Selin. La giovane Yildiz affronterà la rivale a muso duro, che accuserà un malore, tanto da essere prontamente portata in clinica. Qui, gli accertamenti medici confermeranno che l'Atakan è davvero incinta. Per questo motivo, Eda piomberà nello sconforto in quanto è sicura che Serkan non la lasci da sola dopo aver appreso che aspetta un figlio da lui.

Tuttavia, Selin convincerà la fioraia a tenere la bocca cucita, in quanto vuole crescere il bambino contando solo sulle sue forze. Una decisione che porterà Melo e Ceren a credere che si tratti solo di un modo per indurre Eda a prendere le distanze da Bolat.

Serkan trova una lettera d'addio della fioraia

Nelle puntate 15-20 novembre di Love is in the air, Aydan sarà sempre più combattuta tra prendere le distanze da Kemal oppure accettare la sua corte.

Eda, invece, annuncerà a tutti quanti che Selin aspetta un bambino e per questo tra lei e Serkan è tutto terminato. Una notizia che sconvolgerà l'architetto, che chiederà conferma di quanto appena udito.

La Pr, a questo punto, confermerà all'uomo di essere rimasta incinta in Slovenia, quando lui era ancora smemorato per colpa del grave incidente aereo.

Poi Aydan si recherà a trovare Selin, decisa a interrompere la gravidanza. Qui, la signora Bolat offrirà alla giovane tutto il suo sostegno, mentre Serkan pregherà Eda di raggiungerlo per chiarire la situazione.

I due giovani, a questo punto, trascorreranno una notte insieme. La mattina dopo, l'architetto troverà una lettera d'addio da parte della fioraia, in procinto di partire con l'aereo per New York.

Bolat corre in aeroporto per fermare la partenza di Eda

Neanche a dirlo, Serkan correrà in aeroporto per tentare di fermare la partenza di Eda. Qui, il giovane cadrà a terra svenuto, colpito da un grave malore. La fioraia, a questo punto, deciderà di rinunciare al volo in America e lo accompagna in ospedale, dove sarà sottoposto a vari esami da parte di un dottore.

Fortunatamente lo svenimento apparirà meno grave del previsto, tanto che Bolat e la giovane Yildiz trascorreranno la serata a ballare sotto la pioggia. La mattina seguente, l'architetto sarà convocato in ospedale dove riceverà una terribile notizia.