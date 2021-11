Continua a ottenere un discreto seguito di pubblico la soap opera turca Love is in the air. Gli spoiler delle puntate in programmazione su Canale 5 da lunedì 15 a sabato 20 novembre 2021, raccontano che Serkan Bolat dopo aver rischiato di perdere per sempre Eda Yildiz a causa di un orrendo imbroglio della sua ex Selin Atakan, si sottoporrà a diversi controlli medici e verrà a conoscenza di avere un cancro al cervello.

L’architetto farà i conti con l’amara verità e per sua scelta terrà nascosta la sua malattia.

Spoiler Love is in the air, al 20 novembre: Ceren e Melek sono convinte che Selin stia mentendo

Negli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 dal 15 al 20 novembre 2021, Engin si accorgerà che Serkan continua ad avere occhi soltanto per Eda nonostante abbia rifiutato la sua proposta di nozze. Intanto Eda, Melek e Ceren si recheranno in ospedale con l’obiettivo di accertarsi che Selin sia davvero incinta: le tre amiche dopo non aver trovato alcuna prova, crederanno che la donna abbia messo in atto un piano per tornare tra le braccia di Bolat. A questo punto Eda affronterà Selin: durante il duro confronto quest’ultima si sentirà male e dopo essere stata visitata dai medici emergerà che aspetta veramente un figlio.

La giovane Yildiz sapendo che Serkan non rinuncerà mai a lei, non avrà altra scelta che dirgli di essere il padre della creatura che la sua ex porta in grembo. Quando Selin chiederà a Eda di non dire niente all’architetto sulla questione, Ceren e Melek continueranno a essere convinte che la donna stia mentendo.

Intanto Leyla e Erdem faranno le prove del loro fidanzamento, invece Aydan dimostrerà di essere in crisi quando incontrerà nuovamente Kemal, dato che proverà ancora qualcosa.

Serkan apprende di avere un tumore al cervello, Aydan decisa a dare una possibilità a Kemal

Eda spiazzerà tutti quando annuncerà di aver chiuso con Serkan, per aver appreso che Selin è in stato interessante: parecchio scioccato, l’architetto non perderà tempo per chiedere delle delucidazioni alla sua ex.

A questo punto l’addetta alle pubbliche relazioni farà sapere a Bolat di essere rimasta incinta in Slovenia, quando lui (a seguito dell’incidente avuto) non era lucido.

Successivamente Aydan rassicurerà Selin dicendole di poter contare su di lei, quando darà l’impressione di voler interrompere la sua gravidanza.

Intanto Serkan dopo aver passato la notte con Eda a casa sua, troverà una lettera di addio da parte della fanciulla. Il facoltoso imprenditore per cercare di impedire la partenza della sua amata si recherà in aeroporto e perderà i sensi sotto lo sguardo della stessa.

Serkan finirà in ospedale, mentre Eda dopo aver ascoltato una conversazione tra Selin e Deniz apprenderà la verità sul figlio che aspetta la sua rivale. Purtroppo Serkan dopo essersi ricongiunto ancora una volta con Eda apprenderà di avere un tumore al cervello: visibilmente scosso, l’architetto sceglierà di non parlare a nessuno del terribile responso medico.

Ayfer e Seyfi cercheranno di convincere Aydan ad accettare la corte di Kemal, invece Engin non capirà se Piril vuole la sua compagnia durante la visita di controllo dal ginecologo.

Serkan stupirà Eda quando andrà a prenderla in moto, dopodiché le dirà di voler realizzare ogni loro sogno. In seguito Erdem diventerà il braccio destro di Bolat, mentre Serkan e Eda faranno delle indagini su un presunto omicidio, quasi come dei detective.

Infine Aydan farà un passo indietro con Kemal, dato che sarà decisa a dare una possibilità alla loro storia d’amore.