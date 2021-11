Cosa accadrà tra Marina e Roberto nelle prossime puntate di Un Posto al sole? Le anticipazioni raccontano che ogni equilibrio potrebbe cambiare per sempre. Ferri non è disposto a lasciare perdere la sua preda e nemmeno a mettere da parte il suo orgoglio. Ormai, i telespettatori conoscono molto bene il carattere di Roberto, un uomo che non accetta di perdere e che è disposto a tutto pur di ottenere ciò che vuole, sia in campo professionale che sentimentale. Ed è proprio la capacità di Marina di tenergli testa che lo ha fatto innamorare di lei. Ferri, nonostante il carattere algido e burbero, ha pur sempre un cuore e sembra che solo la bella Giordano riesca a farlo vacillare.

Stavolta, però, c'è di mezzo Fabrizio. Marina e Rosato stanno attraversando una grave crisi matrimoniale, ottima occasione per Roberto di guadagnare terreno con la 'sua' Marina. Nel frattempo, è tempo per Susanna di pensare al ritorno a casa, anche se spaventata dal fatto di essere ancora vulnerabile.

Un Posto al sole anticipazioni puntata 16 novembre 2021

Non c'è pace per la povera Marina, che di certo non sta passando un periodo facile con Fabrizio. Rosato ha perso completamente il controllo dopo la disfatta della sua attività, sfogando la sua rabbia proprio su di lei. A complicare le cose anche l'alcol, che lo ha spinto persino a colpire la compagna con uno schiaffo, certo che lo stesse tradendo con Roberto.

Nonostante tutto, la tenace Giordano gli è stata accanto, concedendogli la possibilità di cambiare e dimostrarle di essere l'uomo del quale si è innamorata. Fabrizio farà fede a questa promessa? Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che in un primo momento le cose sembreranno andare bene, salvo poi precipitare per un altro imprevisto.

In tutto ciò, si metterà anche Roberto. Ferri non smetterà di provocare Marina, sperando che lasci per sempre Rosato.

Susanna e Niko uniti più che mai, anticipazioni Un Posto al sole

Mattia ha rovinato la vita alla bella Picardi che, per fortuna, ora si sta riprendendo. Quella maledetta notte, con il tempo, forse resterà nei suoi ricordi più bui.

In questo lungo percorso, Susanna ha avuto modo di confrontarsi con Niko e di parlarle dei suoi sentimenti mai sopiti.

Come svelano le anticipazioni del nuovo episodio di Un Posto al sole che andrà in onda su Rai 3 alle 20:45 il 16 novembre, Susanna (Agnese Lorenzini) e Niko (Luca Turco) attenderanno con ansia il momento di poter vivere pienamente il loro amore.

Anche Jimmy aspetta Susanna a casa con ansia, felicissimo che il suo papà si sia rimesso con lei. Chissà se Niko e la sua amata ripenseranno a quel matrimonio interrotto proprio nel momento di presentarsi all'altare.