Secondo le anticipazioni della soap opera turca Love is the air, nelle puntate che andranno in onda settimana su Canale 5, da lunedì 29 novembre a sabato 4 dicembre ci saranno tante novità e colpi di scena sorprendenti. Inoltre prenderà il via la seconda stagione.

In particolare, ci sarà un salto temporale di cinque anni: Serkan ed Eda vivranno in due città diverse. Il primo avrà sconfitto il tumore al cervello e continuerà a lavorare a Istanbul, mentre la ragazza si sarà stabilità a Sile insieme a sua figlia.

Ben presto i due protagonisti si incontreranno nuovamente, ma Eda vorrà che Serkan sparisca dalla sua vita.

Bolat però vorrà riconquistare la donna a tutti i costi e così chiederà aiuto anche a sua madre.

Serkan sconfiggerà il tumore al cervello

Dalle puntate in onda la settimana prossima su Canale 5 andrà in onda la seconda stagione di Love is in the air, in cui ci sarà un salto temporale di cinque anni. Entrando nello specifico della trama, Eda vivrà a Sile insieme a sua figlia Kiraz e lavorerà come architetto paesaggista per un hotel. Anche Ayfer e Melo lavoreranno nell’albergo.

Invece, Serkan riuscirà a sconfiggere il tumore al cervello e continuerà a lavorare a Istanbul. Piril nel mentre collaborerà con Bolat e gestirà allo stesso tempo il progetto dell'hotel di Sile.

Poco dopo, alla tenuta della famiglia Bolat, Aydan e Kemal festeggeranno l'inizio della loro vita insieme.

Però a un certo punto, Aydan chiamerà Serkan e scoprirà che non partirà più per l'America, a causa di un malinteso e quindi manderà via di casa Kemal, che a sua volta darà un ultimatum per parlare al figlio della loro storia d'amore.

Serkan vorrà riconquistare Eda a tutti i costi

Successivamente, Piril ed Engin vorranno passare una serata romantica da soli, ma le cose non andranno come previsto.

Infatti, Serkan andrà dai due e cercherà consiglio dal suo amico Engin. Bolat però non andrà solo per cercare un consiglio, ma si intratterrà a casa loro più del dovuto e non avrà nessuna intenzione di andarsene. Inoltre, l'imprenditore accuserà anche Piril di essere in combutta con Eda.

Poco dopo, Serkan tornerà al Hotel ed Eda sarà costretta a chiedere a Melek di tenere Ayfer e Kiraz lontane dall’albergo.

Melek riuscirà a elaborare una strategia, ma riuscirà solo parzialmente nel suo intento.

Intanto, gli amici dei protagonisti cercheranno di aiutare i due giovani a trovare un certo equilibro: pertanto consiglieranno a Eda e Serkan di allontanarsi un po', per evitare di ricadere nella loro relazione.

Infine, Eda chiederà a Serkan di partire e di non tornare mai più. L'uomo però, sarà più deciso che mai a restare, perché la vorrà riconquistare a tutti i costi. Bolat allo stesso tempo sarà molto deluso dalla richiesta di Eda e quindi andrà dalla madre per cercare consiglio.