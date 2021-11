Raimondo Todaro ha perso la pazienza con Mattia. Scendendo nel dettaglio, l'allievo di Amici21 si è ritrovato con la maglia sospesa da parte del suo insegnante. Il motivo? Il maestro di latino americano, dopo avere assistito in incognito ad una lezione del ragazzo, ha trovato l'atteggiamento del ballerino inopportuno.

L'episodio incriminato

Nel daytime di mercoledì 24 novembre di Amici21, i telespettatori hanno assistito ad una punizione nei confronti di Mattia. Tutto è partito da una convocazione di Maria De Filippi all'indirizzo di tutti i ballerini presenti nella scuola: tutti i ragazzi sono stati chiamati in sala prove per una nuova gara mentre Mattia è stato escluso.

L'allievo di Raimondo Todaro è stato invitato a raggiungere lo studio del suo docente.

A quel punto, Todaro ha spiegato al ragazzo di avere assistito, dietro agli specchi, ad una lezione di ballo con Umberto. Il maestro non ha nascosto di avere avuto i crampi allo stomaco nel vedere il comportamento svogliato dell'allievo: "Eri mezzo addormentato, indisponente". Sulla base di quanto dichiarato, l'insegnante ha fatto sapere a Mattia che se fosse stato al posto di Umberto lo avrebbe cacciato dalla sala.

La decisione del maestro

A causa dell'approccio sbagliato del suo allievo, Raimondo Todaro ha deciso di sospendere la maglia di Mattia: "Non esiste un atteggiamento del genere". Sebbene il ragazzo abbia cercato di fornire la sua versione dei fatti, l'insegnante non è sembrato disposto a sentire delle scuse.

Inoltre, il docente di latino-americano ha messo in guardia il suo allievo: "Alla seconda te ne vai a casa".

In realtà, nell'edizione di Amici21 più di un allievo è stato mandato a casa per avere avuto un atteggiamento inopportuno all'interno della scuola più famosa d'Italia. Lo sanno bene Flaza (ex allieva di Lorella Cuccarini) e Inder (ex allievo di Anna Pettinelli).

Entrambe i cantanti sono stati allontanati dalla scuola per avere infranto ripetutamente le regole.

Lo sfogo di Mattia

Dopo avere ascoltato il rimprovero del suo insegnante, Mattia è tornato in casetta. Il giovane ha dato adito ad uno sfogo con Christian. Quest'ultimo, però, ha cercato di stemperare la tensione e spiegare la situazione al compagno di scuola.

Secondo Christian, Raimondo Todaro ha reagito in quel modo perché si aspetta il massimo dal suo allievo: "Vederti così oggi è stata una delusione per lui". Per il giovane, Mattia non deve fermarsi a pensare se è giusto o sbagliato, ma solamente riflettere su quanto accaduto.

A tal proposito, l'allievo di Todaro ha ammesso di essere dispiaciuto per avere deluso il suo insegnante. Dunque, ha promesso a sé stesso che non accadrà più una cosa simile.