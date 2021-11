È allarme ascolti a Mediaset per Barbara d'Urso. La nuova stagione di Pomeriggio 5 continua a fare enorme fatica ad imporsi dal punto di vista auditel e in queste ultimi giorni, il talk show in onda su Canale 5 è stato raggiunto e superato dal programma Geo in onda su Rai 3. Una "disfatta" per la conduttrice partenopea che quest'anno è stata ridimensionata a Mediaset, perdendo un bel po' di trasmissioni.

Crollo ascolti per Barbara d'Urso: male Pomeriggio 5 in daytime

Nel dettaglio, il verdetto ascolti di questi ultimi giorni evidenziano un crollo di ascolti per Barbara D'Urso.

Il suo talk show Pomeriggio 5, che quest'anno è stato rivoluzionato dal punto di vista dei contenuti e incentrato soprattutto su attualità e cronaca nera, continua a fare fatica a imporsi nella sfida dei programmi del pomeriggio.

Da settembre ad oggi, infatti, Barbara d'Urso ha perso costantemente la sfida Auditel contro La Vita in diretta, il talk show di Rai 1 condotto da Alberto Matano, che viaggia su una media di oltre due milioni e mezzo di spettatori con uno share del 18-19%.

Come se non bastasse, in questi giorni, ad insediare gli ascolti di Barbara d'Urso ci ha pensato anche la trasmissione Geo in onda su Rai 3 e condotta da Sveva Sagramola.

Geo su Rai 3 supera il talk di Barbara d'Urso

Lo storico programma pomeridiano dedicato alla natura e alle tematiche ambientali, ha registrato un vero exploit nel daytime della terza rete Rai.

La puntata di mercoledì pomeriggio, ad esempio, ha sfiorato il muro di 1,8 milioni di spettatori battendo così gli ascolti di Pomeriggio 5.

Il talk di Canale 5, infatti, ha ottenuto una media di share del 13,08% contro il 13,30% registrato da Geo su Rai 3. Sempre lontana La Vita in diretta che con la puntata di ieri ha totalizzato il 18,20% di share.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Insomma un vero e proprio crollo per gli ascolti del pomeriggio Mediaset e più in generale per Barbara d'Urso, la quale dopo essere stata privata di un bel po' di trasmissioni che andavano in onda tra daytime e prima serata, si ritrova a fare i conti anche con il "crollo" del suo storico Pomeriggio 5, che conduce ormai da ben 13 anni.

Il possibile addio di Barbara d'Urso a Mediaset

Cosa succederà a questo punto? Le voci che si rincorrono sul futuro della conduttrice partenopea a Mediaset non sono molto incoraggianti.

Si parla con grande insistenza di una possibile uscita di scena della d'Urso dalla prossima stagione televisiva del Biscione.

Il suo contratto, infatti, potrebbe non essere rinnovato e di conseguenza si ritroverebbe a dire addio anche a Pomeriggio 5, che potrebbe passare nelle mani di un'altra giornalista del gruppo Mediaset.