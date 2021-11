A gran parte del pubblico di Uomini e donne, non piace affatto il comportamento di Gianni Sperti nei confronti della dama Isabella Ricci. La donna viene perennemente attaccata dall'opinionista senza l'ausilio di nessuna prova a supporto delle accuse. Sembra che Gianni la critichi per partito preso e sui social si è scatenata una vera battaglia contro di lui. In molti lo accusano di non essere affatto obbiettivo e ne chiedono persino l'allontanamento dal programma.

Isabella Ricci nel mirino di Gianni Sperti a Uomini e donne

Nelle ultime puntate di Uomini e donne andate in onda su Canale 5, sembra che Isabella Ricci sia finita nel mirino di Gianni Sperti.

L'opinionista la critica duramente in ogni puntata senza neppure darle modo di spiegare il suo punto di vista. Un atteggiamento, quello di Gianni, che ha stupito anche il pubblico di Canale 5, che ora si sta domandando il motivo di questo repentino cambiamento dell'opinionista. Sono a poco tempo fa infatti, Sperti elogiava Isabella per la sua classe e la sua eleganza. Ora invece, critica ogni sua parola. Sembra che Gianni, stia dando man forte ad Armando e Gemma, nel momento in cui criticano la dama.

Il web contro Gianni Sperti: 'Nel giudicare non è mai obbiettivo'

Sui social, i fan del programna di Maria De Filippi si stanno chiedendo cosa spinga Gianni a criticare così duramente Isabella. Qualcuno ha il sospetto che l'opinionista lo faccia solo per avere più spazio in puntata.

Se ciò fosse vero, Isabella sarebbe la vittima sacrificale del 'gioco' di Gianni. Proprio la dama in una delle ultime puntate, si era lamentata proprio di Sperti, dicendogli che lui la attaccherebbe per partito preso. In effetti, questo è il pensiero di molti utenti che, sul web, sono arrivati pure a chiedere che la redazione di U&D lo cacci dal programma.

Secondo molti infatti, l'opinionista non sarebbe mai obbiettivo e ciò anche per il fatto che, in tutti questi anni, ha sempre difeso la sua protetta, Ida Platano.

Sperti nella bufera, i social in rivolta: 'Dovrebbero cacciarlo'

Va ricordato anche il trattamento riservato da Sperti ad Aurora Tropea nel corso della scorsa stagione.

In questo caso, la dama, stanca degli attacchi durissimi dell'opinionista, ha preferito abbandonare Uomini e donne. Ora, i fan del programma, vogliono evitare che ciò succeda anche con Isabella Ricci. Pertanto, stanno inondando i social di commenti duri e negativi nei confronti di Gianni Sperti, compresa la richiesta di sollevarlo dal ruolo di opinionista. In effetti questo ruolo, dovrebbe essere affidato ad una persona obbiettiva, indipendentemente dalle simpatie o antipatie personali. Cosa succederà ora? L'opinionista continuerà la sua crociata contro Isabella? Non resta che seguire i prossimi appuntamenti di Uomini e donne per scoprirlo.