Lulù e Clarissa hanno avuto l'ennesimo litigio all'interno del GFVip. In preda ad uno scatto di rabbia, la più piccola delle sorelle Selassiè ha cominciato a preparare la valigia e ha espresso il desiderio di essere votata dai telespettatori per essere mandata a casa. A scatenare la discussione, è stato un torneo di biliardo organizzato dai "vipponi".

Il torneo della discordia

Domenica 14 novembre, i "vipponi" del GFVip hanno organizzato un torneo di biliardo. Nel formulare le coppie, Lulù ha chiesto di giocare con Manuel anziché con Gianmaria. Il motivo?

A detta della Principessa, il nuotatore in caso di sconfitta avrebbe reagito con sportività. Al contrario, l'imprenditore campano si sarebbe arrabbiato davanti ad una partita persa. L'atteggiamento della 23enne ha mandato su tutte le furie la sorella minore.

Di fronte alla richiesta di Lulù, Clarissa è andata su tutte le furie e ha rimproverato la sorella.

Clarissa prepara la valigia

Tra le due sorelle è scaturito un botta e risposta acceso. In particolare, Clarissa ha invitato la sorella a non avere più un atteggiamento simile: "Risulti ancora pesante". Inoltre, la diretta interessata ha cercato di spiegare che, Gianmaria non è un bambino che si offende per un torneo di biliardo perso. Sebbene Lulù abbia cercato di spiegare la sua posizione, Clarissa non ha sentito ragioni: "Mi hai fatto innervosire me ne devo andare perché mi stai sul ..."

La tensione si fa sentire anche tra le Princess: un nuovo scontro tra Lulù e Clarissa anima la Casa 💥💥💥 #GFVIP pic.twitter.com/2ZgNRJQomU — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 14, 2021

La 19enne si è diretta in camera da letto e ha cominciato a preparare la valigia.

Parlando con Miriana, la diretta interessata ha confidato il desiderio di volere perdere al televoto contro Sophie Codegoni e Soleil Sorge: "Onestamente spero di uscire domani". La più piccola delle Principesse d'Etiopia ha riferito di sentire il bisogno di tornare a casa. Poi, ha tagliato corto: "Non ce la faccio più". La gieffina si è detta stanca di fare brutte figure sul piccolo schermo, a causa dell'atteggiamento infantile della sorella.

Miriana rimprovera Lulù

Miriana Trevisan che era presente alla discussione di Lulù con Clarissa, ha preso le difese della più piccola. Scendendo nel dettaglio, la showgirl ha sostenuto che Gianmaria non ha detto di non volere giocare con la 23enne perché più competitivo. Nel vedere le due sorelle ai ferri corti, anche l'imprenditore si è avvicinato alla coinquilina e ha cercato di tranquillizzarla.

In particolare, il 36enne ha spiegato a Lulù che non si sarebbe mai arrabbiato per la sconfitta. Inoltre, il diretto interessato ha spronato Lulù a raggiungere il tavolo di gioco per spiegarle alcuni trucchi e alcune dritte in modo da prendere parte al torneo con serenità.