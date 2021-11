Rosa Di Grazia nel vortice del Gossip: la Instagram Story postata ieri sera dalla ballerina di Amici , in cui compare la mano di un ragazzo sulla sua gamba ha alzato un polverone. Il motivo? Non sono pochi i follower della danzatrice che hanno riconosciuto nella mano del misterioso giovane quella di un barbiere, ma non uno qualunque: si tratterebbe del migliore amico del suo ex fidanzato Deddy. Già ci sarebbe abbastanza materiale per la cronaca rosa, ma come se non bastasse Rosa ha mostrato la foto all'indomani della notizia che vede il cantante di Giove molto vicino a Mariasole Pollio.

Tra Deddy e l'attrice ci sarebbe stato perfino un bacio. Pura coincidenza o si tratta di una vendetta della Di Grazia nei confronti del suo ex fidanzato?

Flirt in corso tra Rosa e un amico di Deddy?

Amici è terminato da sei mesi ma l'attenzione sui suoi protagonisti continua a restare alta. Non solo i talenti vengono seguiti per il loro percorso artistico ma anche per le relazioni che sono nate tra i banchi della scuola più famosa d'Italia. E se l'amore tra Giulia Stabile e Sangiovanni continua a gonfie vele, lo stesso non è accaduto a Rosa e Deddy: la ballerina, la scorsa estate ha annunciato che tra di loro era tutto finito. Qualche giorno fa poi, è giunta notizia di una frequentazione tra Deddy e Mariasole Pollio che andrebbe ben oltre l'amicizia.

I fan della ex coppia non l'hanno presa bene, ma le scelte personale non possono essere contestate.

E proprio mentre la notizia del nuovo possibile flirt campeggiava sui social, ecco che ad agitare ulteriormente le acque ci ha pensato Rosa. Una foto con la mano di un giovane sulla sua gamba ha fatto velocemente il giro del web in quanto gli internauti dal particolare di un anello vi hanno riconosciuto il migliore amico di Deddy.

Amedeo Venza è giunto subito a commentare la notizia.

Amedeo Venza commenta la notizia

Il blogger Venza inizialmente ha messo in dubbio che si trattasse di una relazione reale, ipotizzando che fosse solo un modo per far credere a Deddy che anche lei sta frequentando qualcuno. Venza ha promesso ai suoi follower di indagare in merito alla questione.

Poco dopo, nelle Instagram Story successiva, Amedeo ha fornito qualche particolare in più.

Mostrando le foto di Rosa e il ragazzo, i quali starebbero indossando la stessa bandana, Venza ha detto che si tratterebbe di un barbiere che lavorava con Deddy. I due si sarebbero conosciuti a Torino, dove la ballerina si sarebbe recata la scorsa estate. Il condizionale in questa situazione è più che d'obbligo. Si tratta infatti di deduzioni e nessuno dei quattro protagonisti del quadrilatero amoroso che si è venuto a creare si è espresso finora in merito. I fan aspettano, a questo punto, che Deddy e Rosa escano allo scoperto.