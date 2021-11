Puntata di fuoco quella del Grande Fratello Vip 2021 andata in onda nella serata del 1° novembre, dove Alex Belli è stato l'assoluto protagonista anche a causa di un'irregolarità nel gioco segnalata dai telespettatori. Subito dopo la puntata, infatti, hanno segnalato un fatto increscioso: dal video si vede Alex mentre spia i piramidali rossi, usati per decidere se la nomination avverrà in pubblico o in confessionale. Il popolo del web chiede la squalifica o comunque la presa di provvedimenti da parte del Grande Fratello.

Grande Fratello: un video incrimina Alex Belli

Nel dettaglio, i telespettatori che seguono la diretta su Mediaset Extra e nel portale Mediaset Play Infinity hanno segnalato l'irregolarità sui social. Il tutto sarebbe avvenuto in un momento in cui tutti erano distratti durante una pubblicità. Alex, come si vede nel video, con molta nonchalance alza due piramidali. Il suo scopo? Capire dove si trova il piramidale rosso, quello che permette di fare la nomination in confessionale. Come reagirà Alfonso Signorini e la macchina del Grande Fratello a questa violazione?

Signorini 'preso in giro' da Alex Belli

Durante la diretta del 1° Novembre Alex Belli ha dimostrato di essere poco ligio alle regole ad al regolamento del Grande Fratello.

Il pubblico dei social spera che il gesto non resti impunito e che se ne parli quantomeno in puntata. In attesa di capire come si evolverà questa vicenda e e se, nel corso della prossima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini e le due opinioniste discuteranno sull'accaduto riguardante Alex Belli, in mattinata c'è stato l'ennesima lite tra lui e Aldo Montano.

Gf Vip: lite tra Aldo e Alex

Il cinquantesimo giorno di reclusione nella casa del Grande Fratello Vip 6 è partito "alla grande". Dopo una serata in cui Alex Belli e Aldo Montano non se le sono mandate a dire, nella casa di Cinecittà c'è stata l'ennesima discussione. Tutto è iniziato da un buongiorno di Alex. Mentre Aldo Montano era seduto a tavola in veranda, l’attore lo ha salutato con un “ciao man, tutto bene?”.

Un saluto che ha letteralmente fatto arrabbiare Montano, ormai convinto che sia difficile recuperare il rapporto che avevano prima, soprattutto dopo i confessionali al veleno di Alex Belli. Tra i due sono volate parole forti, fino ad arrivare faccia a faccia e solo grazie all'intervento degli altri concorrenti, in particolar modo di Miriana Trevisan, si è evitato il peggio.