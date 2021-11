Deddy e Mariasole Pollio potrebbero essere più che semplici amici. Dopo essere stati avvistati a cena in un ristorante, come riportato da Amedeo Venza, la giovane attrice e il cantante di Amici 20 sarebbero stati 'beccati' da alcuni fan in giro per Napoli e tra i due sarebbe scattato anche il bacio. A renderlo noto agli utenti del web è stata Deianira Marzano: la blogger ha mostrato in una sua Instagram Story i messaggi ricevuti da una sua follower. A corredo di tutto ciò c'è anche una foto che ritrae i due giovani ragazzi, di spalle, mentre passeggiano.

Ci sarebbe quindi un flirt in corso anche se è bene precisare che nessuno dei due ha finora detto nulla a riguardo.

Mariasole e Deddy: sarebbe scattato il bacio a Napoli

Dopo aver respinto con fermezza un possibile flirt con Sangiovanni, il quale è felicemente fidanzato con Giulia Stabile, Mariasole Pollio è di nuovo al centro del Gossip. La bella attrice, infatti, starebbe frequentando un altro dei talenti sfornati dalla scuola di 'Amici' durante la scorsa edizione e precisamente Deddy. I due si sono conosciuti al 'Battiti Live 2021': Pollio faceva da tramite tra cantanti e pubblico e Dennis, questo il nome all'anagrafe del cantante, ha preso parte allo show. Da lì, i due hanno iniziato a seguirsi sui social: Deddy non manca di mettere like ad ogni post della diciottenne.

Poi sono giunti i primi avvistamenti e adesso la frequentazione si sarebbe concretizzata in un bacio. Il condizionale è d'obbligo al momento, visto che si tratta di segnalazioni provenienti da un follower di Deianira Marzano ma che non prevedono alcuna foto delle effusioni. In ogni caso, i due sono stati beccati insieme in quel di Napoli, dove entrambi hanno raggiunto l'amico Aka7even per festeggiare l'uscita del nuovo singolo.

Rosa Di Grazia, con buona pace dei fan della coppia, sembra ormai archiviata in maniera definitiva.

Flirt in corso o solo amicizia?

Resta da chiarire se effettivamente tra i due è scoccata una scintilla: anche in quel caso gli interrogativi restano tanti visto che potrebbe diventare una relazione seria oppure di un flirt passeggero.

Si attendono, a questo punto, le dichiarazioni dei diretti interessati. Sia che intendano smentire o confermare le voci di gossip che li vedono protagonisti, solo Deddy e Mariasole potranno chiarire una volta per tutte la situazione. E d'altra parte, Pollio non si è mai tirata indietro quando c'è stato bisogno di intervenire per bloccare i pettegolezzi che la volevano troppo vicina a Sangiovanni.

Quindi si può supporre che, anche in questo caso, se la relazione con Deddy fosse inesistente, Mariasole potrebbe dire presto la sua. Nel frattempo, sui social, dove la notizia sta circolando da ieri sera, non tutti su Twitter hanno preso bene la notizia. Qualcuno ha criticato l'attrice, accusandola di essere solo alla ricerca di visibilità e per questo, tra il serio ed il faceto, è stato creato un hashtag non troppo lusinghiero per nessuno dei due ragazzi: #salvateilsoldatodeddy. Di certo, il cantante avrà modo di esprimere il suo pensiero al riguardo.