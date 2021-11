Era il 14 novembre 2020 quando Sangiovanni otteneva un banco ad Amici 20 portando sul palco del talent il singolo Guccy bag. A distanza di quasi un anno, il singolo è stato certificato dalla Fimi disco di platino: grande la gioia del cantante che ha colto l'occasione per rivolgersi ai fan ringraziandoli. Non solo, "Sangio" ha ammesso che questo riconoscimento è particolarmente importante per lui, in quanto il brano è stato il primo cantato per il pubblico e che gli ha dato popolarità.

L'emozione di 'Sangio' per la nuova certificazione

Sangiovanni è tra i cantanti rivelazione di Amici 20.

Arrivato secondo dopo la fidanzata Giulia Stabile, ma aggiudicandosi comunque il primo posto della categoria canto, l'artista vicentino ha fatto breccia nel cuore di tanti telespettatori fin dal suo ingresso nel talent. È stato il primo talento ad aggiudicarsi un banco e a conquistare sia Anna Pettinelli sia Rudy Zerbi: quest'ultimo poi alla fine suo professore di riferimento. Sangiovanni ha cantato Guccy bag per giocarsi un posto nella classe e, oggi, al singolo è stato attribuito il disco di platino dalla Fimi.

Non è certo una novità per Sangiovanni che, in meno di un anno, ha ottenuto 17 dischi di platino di cui sette solo per Malibù, la canzone più ascoltata dell'estate 2021. Ma come lui stesso ha dichiarato attraverso una Instagram story, questo riconoscimento ha un sapore diverso per lui.

"Siamo entrati in uno studio un bel pomeriggio d'estate con questo beat e siamo usciti lo stesso pomeriggio che il pezzo era finito", ha scritto il cantautore riferendosi al produttore musicale Bias e rendendo noto ai fan come la hit è nata.

'Un significato speciale' per questa nuova certificazione

"È il primo pezzo che ho cantato davanti a qualcuno, il primo pezzo che ho cantato sopra un palco" ha detto il vicentino.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Questo ha un significato speciale", ha aggiunto Sangio, facendo trasparire la sua emozione.

"Grazie a tutte le persone che hanno contribuito" ha concluso il cantante, affermando che dopo un anno il suo brano è disco di platino. Un altro grande traguardo per l'artista che ha annunciato ai fan un nuovo lavoro in uscita, senza rivelare se si tratti di un disco o di una sola canzone.

Il diciottenne vuole tenere con il fiato sospeso gli ascoltatori che non aspettano altro che poter ascoltare nuova musica. Periodo eccezionale per Sangiovanni: carriera in ascesa e amore a gonfie vele con Giulia Stabile.