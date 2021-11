Le anticipazioni della famosa soap opera Beautiful riservano diverse sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dall'8 al 12 novembre, Quinn Fuller sarà notevolmente furiosa per aver fallito il suo piano e il suo desiderio di vendetta crescerà sempre di più. Brooke, intanto, non aspetterà altro che confrontarsi con la moglie di Eric. Quest'ultimo sarà molto deluso dall'atteggiamento della sua amata e non saprà se perdonarla, poiché si renderà conto che la donna non è mai cambiata, soprattutto nei confronti di Brooke. Steffy, invece, verrà ricoverata in una clinica specializzata, così da combattere la sua dipendenza da farmaci, mentre Ridge e Shauna si separeranno.

Spoiler Beautiful: Quinn turbata con Shauna per il fallimento del suo piano

Nelle prossime puntate di Beautiful, Quinn sarà assai turbata per il fallimento del suo piano e darà la colpa anche a Shauna. Quest'ultima dirà alla sua amica che il loro piano era sbagliato sin dall'inizio e di essersi pentita per aver ingannato Ridge. Inoltre, Shauna comincerà a pensare male di Fuller e si convincerà del fatto di essere stata usata dalla donna, per un suo tornaconto personale. Nel frattempo Eric ascolterà di nascosto la conversazione tra sua moglie Quinn e Shauna Fulton. Più tardi Ridge racconterà le ultime novità a Brooke e aggiornerà la donna sulle confessioni di Katie e Shauna.

Eric deluso da Quinn

Carter si impegnerà ad annullare il matrimonio del Forrester e Fulton, sarà così che Ridge risulterà di nuovo sposato con Brooke. Poi Walton continuerà a frequentare Zoe, ma lei comincerà a flirtare con Zende, appena arrivato da Parigi. Quinn, invece, dovrà prepararsi ad affrontare diversi problemi: dopo il fallimento del suo piano, infatti, la donna dovrà risolvere i conflitti con la sua amica Shauna, se vorrà evitare che la loro amicizia si rovini per sempre.

Inoltre Fulton dovrà convincere Eric a perdonarla, dopo che l'uomo aveva scoperto il suo piano. Forrester sarà estremamente deluso dal comportamento di sua moglie e si renderà conto che la donna non è affatto cambiata e il suo odio verso Brooke non fa altro che crescere, anziché sparire e lui non potrà più accettarlo. Frattanto Carter confiderà a Zoe di essere stato informato da Ridge dell'inganno di Quinn e Shauna ai danni del Forrester.

Steffy ricoverata in un centro di riabilitazione

Brooke sarà notevolmente turbata con Quinn e si recherà dalla donna per avere un confronto e rinfacciarle quanto è accaduto a suo marito. Logan, infatti, non accetterà che il suo amato sia stato ingannato, soltanto per il desiderio di vendetta di Quinn. Infine, Steffy verrà ricoverata in un centro di riabilitazione, a causa della sua dipendenza da farmaci e le prime persone che andranno a trovarla saranno Liam e Finn.