Tra alti e bassi prosegue la conoscenza tra Gemma Galgani e Costabile a Uomini e Donne. La dama del trono over ha più volte lamentano la mancanza di dolci attenzioni da parte del cavaliere, accusato di non essersi scomposto neanche dopo due romantiche scelte. Malumori che non hanno scalfito l'entusiasmo del cavaliere che ha messo da parte i mugugni delle precedenti registrazioni ed ha invitato la torinese a una gita romantica. L'esterna è stata mostrata nel corso della puntata del 2 novembre del people show di Canale 5. Tra i due non sono mancati momenti di tenerezza con Gemma che ha faticato a trattenere la commozione parlando del lato romantico del suo carattere che sembra non dispiacere a Costabile.

La piemontese, però, vorrebbe un maggiore coinvolgimento da parte dell'uomo nella quotidianità e, durante la discussione in studio, ha sottolineato che si aspettava una maggiore frequenza nei contatti nell'arco della giornata. Di avviso diverso il 68enne che ha spiegato di essere soddisfatto dell'intesa che si è creata con la dama e che non ha fatto ulteriori passi perché al momento sono ancora in una fase di conoscenza: "Ora non posso dire di essere innamorato".

Le perplessità di Gemma Galgani su Costabile

Da alcune settimane Gemma Galgani ha iniziato la frequentazione con Costabile. Il 68enne è originario della Puglia ma ha lavorato per diverso tempo a Roma prima di trasferirsi a Milano. Da quando è in pensione trascorre almeno sei mesi a Sharm El Sheikh e, dopo essere approdato nel parterre maschile di Uomini e donne, non ha esitato a invitare la torinese a trascorrere qualche giorno con lui in Egitto.

La dama è sembrata inizialmente entusiasta della proposta del cavaliere, peraltro appassionato di immersione subacquee.

La dinamicità e lo spirito avventuriero hanno spinto la 71enne ad approfondire la conoscenza con Costabile ma, dopo il promettente inizio, non sono mancate le incomprensioni con Gemma che l'ha accusato di avere poca sensibilità nei suoi confronti.

Senza fare giri di parole la piemontese ha riferito di attendersi un bel gesto romantico dopo aver assistito a due scelte emozionanti nel corso delle precedenti registrazioni del dating show di Canale 5.

La dama torinese infastidita dalla cordialità del corteggiatore con Dominque

Costabile ha cercato di rassicurare Gemma Galgani durante l'esterna mostrata nel corso della puntata del 2 novembre di Uomini e Donne.

Tra una tenerezza e l'altra il cavaliere ha spiegato di non essere insensibile al lato romantico della torinese. Nonostante ciò la dama ha spiegato di essere preoccupata per la scarsa frequenza con la quale si sente quotidianamente con Costabile. Quest'ultimo ha ribattuto di essere soddisfatto del feeling che si sta creando con la dama ma di non poter ancor affermare di essere innamorato.

Le parole del cavaliere hanno ulteriormente scosso la piemontese che ha spiegato che non le interessa soltanto l'approccio fisico e che apprezzerebbe ricevere qualche "buongiorno" in più. "Sono sempre io a interessarmi di lui". Nel frattempo in studio è arrivata una nuova dama per Costabile, Dominique, ma il cavaliere ha puntualizzato che al momento ha intenzione di dedicare le sue attenzioni soltanto a Gemma. "Magari può restare se vuole". La gentilezza mostrata dal pugliese ha infastidito la torinese che è stata rimproverata da Tina Cipollari: "Devi finirla di torturare gli uomini".