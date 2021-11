Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la fiction Storia di una famiglia perbene che si avvia verso il gran finale di questa prima stagione. Mercoledì 17 novembre andrà in onda la penultima puntata, mentre il 24 novembre sarà trasmessa la quarta e ultima puntata della serie televisiva con protagonista Giuseppe Zeno. Le anticipazioni rivelano che i colpi di scena non mancheranno e per Maria e Michele arriverà il momento di ritrovarsi dopo anni di separazione.

Anticipazioni Storia di una famiglia perbene: si avvicina il gran finale della prima serie

Nel dettaglio, le anticipazioni su Storia di una famiglia perbene rivelano che questa prima stagione è composta complessivamente da 4 puntate, in onda in prime time su Canale 5.

All'appello, quindi, mancano solo due appuntamenti che si preannunciano densi di novità dato che la storia sarà caratterizzata da un salto temporale di ben sette anni in avanti.

I riflettori saranno puntati su Maria, che dopo aver detto addio per sempre a Michele, deciderà di portare avanti il suo percorso di studi.

I sacrifici dei suoi genitori le permetteranno di arrivare fino all'ultimo anno di liceo e intanto la ragazza sarà sempre più attiva nel social, grazie al volontariato.

Michele costretto a tornare, Maria ha un nuovo fidanzato

E poi ancora, gli spoiler del gran finale di questa seguitissima fiction in onda su Canale 5, rivelano che per Maria ci sarà spazio anche per un nuovo amore.

La ragazza, infatti, si lascerà alle spalle quel forte sentimento che provava nei confronti di Michele e deciderà di guardare al futuro.

Al suo fianco, a distanza di ben sette anni dalla fine di quella relazione, vi è Alessandro che ha saputo conquistare il suo cuore.

Insomma, la vita di Maria è cambiata radicalmente e ormai Michele sembra essere un lontano ricordo del passato, ma i colpi di scena non sono finiti qui.

Le anticipazioni sul gran finale di questa prima stagione della fiction con protagonista Giuseppe Zeno, rivelano che le condizioni di salute di Don Nicola peggioreranno drasticamente e sarà necessario che suo figlio rientri a Bari.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Maria e Michele si ritrovano: anticipazioni Storia di una famiglia perbene finale

Don Nicola, infatti, prima di ammalarsi gravemente intraprenderà un nuovo affare con Kristi ma ritiene che suo figlio minore non sia in grado di fare tutto da solo, motivo per il quale Michele rientrerà in città.

Gli spoiler del gran finale di Storia di una famiglia perbene rivelano che il ritorno di Michele non passerà inosservato e finirà per ritrovarsi anche con Maria.

I due, infatti, si rivedranno nuovamente al matrimonio di Giuseppe e finiranno così per passare del tempo insieme, scatenando l'ira di Antonio, padre di Maria, che interverrà duramente.