Nervi tesi nella casa del Grande Fratello Vip 6 a poche ore dalla diretta della nuova puntata serale in onda su Canale 5. Al centro dell'attenzione Soleil Sorge e la principessina Lulù, protagoniste di un'accesa lite. Il motivo? Lulù ha passato troppo tempo in bagno, facendo creare la fila fuori dalla porta e scatenando la rabbia dell'ex protagonista di Uomini e donne, che non ha perso occasione per sbottare e dire la sua.

Scoppia la lite tra Soleil e Lulù: ecco cosa è successo nella casa del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, questo pomeriggio i concorrenti hanno iniziato i preparativi in vista della nuova puntata serale del Grande Fratello Vip, in programma come sempre dalle 21:35 circa su Canale 5.

Soleil, Sophie e Manila si trovavano nella "zona trucco" della casa e stavano aspettando con trepidazione l'uscita dal bagno di Lulù che da un po' di tempo lo occupava.

A quel punto Soleil ha scelto di intervenire e visibilmente infastidita da questo ritardo ha chiesto a Lulù cosa stesse facendo, dato che era da circa un'ora che gli altri aspettavano il loro turno per poter andare in bagno.

Soleil sbotta e perde le staffe contro Lulù al GF Vip 6

La principessina si è difesa dicendo che ha passato tutto quel tempo in bagna perché si stava passando il rasoio e non potendo farlo alla luce delle telecamere, lo ha fatto in bagno dove non ci sono gli occhi indiscreti.

La reazione di Soleil, però, non è stata affatto delle migliori: l'influencer ha duramente sbottato nei confronti della principessina, tanto da chiederle di non parlare e di evitare di dare giustificazioni.

"È follia guarda, non parlare proprio Lulù. Se qualcuno ti bussa e stai facendo il rasoio, magari esci e fai andare qualcuno in bagno", ha sbottato duramente l'ex protagonista di Uomini e donne, visibilmente irritata dal modo di fare della principessina.

'È maleducazione', sbotta Soleil contro la giovane principessina (Video)

"Il rasoio lo puoi fare in camera, in magazzino, non hai scuse. Non esiste il rispetto per le persone. È maleducazione", ha sentenziato ancora Soleil Sorge perdendo le staffe nei confronti della giovane principessina Selassié che provava in tutti i modi a fornire la sua versione dei fatti.

Insomma l'ennesimo scontro tra Soleil e Lulù che, già in passato, si sono attaccate: è evidente che tra le due non corra buon sangue anche se, questa volta, la Sorge ha perso le staffe e non ha apprezzato per niente il modo di dare "menefreghista" della ragazza.

Cosa succederà a questo punto? Si confronteranno nel corso della nuova puntata serale del GF Vip, dato che sia le principessine che Soleil sono al televoto? Lo scopriremo nel corso della diretta in onda su Canale 5.