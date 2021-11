Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva Storia di una famiglia perbene, nella seconda puntata che andrà in onda mercoledì 10 novembre in prima serata su Canale 5, ci saranno tantissime novità.

In particolare, nel secondo appuntamento della fiction con protagonisti Giuseppe Zeno e Simona Cavallari, Antonio e Teresa De Santis dovranno affrontare tantissime difficoltà, dopo che il peschereccio andrà in fiamme a causa della famiglia Straziota. A causa dei tanti problemi in famiglia, Maria rischierà di non poter più frequentare la scuola privata del Sacro Cuore, ma troverà conforto in Michele.

Inoltre, Antonio De Santis scoprirà un segreto che lo sconvolgerà totalmente, quindi diventerà ancora più rabbioso nei confronti dei suoi figli.

Maria potrebbe lasciare la scuola a causa dei problemi economici della sua famiglia

Nella seconda puntata della fiction Storia di una famiglia perbene, i De Santis dovranno affrontare tante difficoltà, a causa del rogo che ha distrutto il loro peschereccio. Inoltre, Teresa e Antonio a causa di questa disgrazia, saranno costretti a togliere la loro figlia dalla scuola privata del Sacro Cuore perché non potranno più permetterselo. Poi i due dovranno dire alla ragazza che non potrà più studiare.

Michele noterà il dolore negli occhi di Maria davanti alla possibilità di dover interrompere così bruscamente i suoi studi.

Proprio per questo motivo, il giovane offrirà dei soldi alla ragazza che le permetteranno di continuare a studiare alla scuola privata, anche se questo denaro proviene da affari illeciti.

Antonio scoprirà che suo padre era legato agli Straziota

Maria resterà colpita dal gesto di Michele e si renderà conto che il ragazzo è l'unica persona di cui si può fidare e in grado di comprenderla.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Presto tra i due nascerà l'amore: Maria tenterà di convincere il ragazzo a continuare a coltivare il proprio sogno di diventare un cantante, iscrivendosi a un provino.

Intanto, Antonio che da sempre ha fatto valere la propria onestà, si ritroverà di fronte a una verità molto amara. Infatti suo padre non era era legato proprio alla famiglia degli Straziota.

Nel frattempo, De Santis scoprirà anche che suo figlio Vincenzo è stato visto con i figli di Don Nicola ed è coinvolto nel contrabbando. A causa di queste due scottanti verità, l'uomo sarà doppiamente furioso e caccerà di casa il giovane.

Nel mentre, Maria e Michele saranno pronti ad andare via da Bari Vecchia e vorranno raggiungere Milano, dove il ragazzo potrà provare a intraprendere una carriera da cantante e lasciarsi alle spalle l'attività di famiglia. Purtroppo per i due, però, don Nicola scoprirà le intenzioni del figlio e non sarà molto contento.