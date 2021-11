Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera statunitense 'Beautiful', che racconta gli amori e le passioni di due importanti famiglie dell'alta moda californiana. Le nuove trame si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dall'8 al 13 novembre 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 13:40.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla scoperta sconvolgente che Eric farà sul conto di Quinn, sul confronto fra Brooke e la Fuller, sui diverbi fra Liam e Finn e sulle richieste di Thomas a Hope.

Eric affronta Quinn

Le anticipazioni di 'Beautiful' ci segnalano che Quinn discuterà con Shauna, rimuginando sul perché il loro piano sia fallito miseramente prima della celebrazione del matrimonio. La Fulton accuserà l'amica di averla coinvolta nel sordido piano per ingannare Ridge per un suo tornaconto personale, ignorando la sua volontà e i suoi sensi di colpa. Le due donne continueranno a discutere per diverso tempo, senza sapere che Eric le sta ascoltando di nascosto. Il Forrester senior, infatti, rimarrà sconvolto nello scoprire che la moglie non è cambiata ma è ricaduta nei medesimi errori del passato. Poco dopo, Eric troverà il coraggio di affrontare Quinn, rendendosi conto che continua ad odiare Brooke e a tramare contro di loro.

Convinto di non riuscire a perdonarla, Eric la informerà di non volerla più vedere. La Fuller tenterà di far cambiare idea al marito ma ogni suo tentativo fallirà miseramente di fronte all'irremovibilità del consorte.

Zoe si avvicina a Zende

Ridge racconterà a Brooke tutto ciò che ha saputo prima delle nozze grazie alle rivelazioni di Katie e Shauna.

Nel frattempo, Carter si impegnerà ad annullare le nozze di Ridge e Shauna, in modo che il Forrester continui a risultare sposato soltanto con Brooke. Più tardi, infatti, l'avvocato confiderà a Zoe di aver saputo delle bugie di Shauna e Quinn che rendono non valido il divorzio fra Ridge e la Logan. Brooke si recherà da Quinn e le riferirà che ha perduto tutto soltanto per la voglia sfrenata di vendetta nei suoi confronti.

Pur frequentando Carter, Zoe inizierà a flirtare con Zende. Steffy si troverà in un centro di riabilitazione per la dipendenza dagli antidolorifici. Liam e Finn andranno a trovarla pur avendo un rapporto ostile fra di loro. Liam, infatti, accusa Finn di non essere stato capace di rendersi conto dei problemi di Steffy molto prima che degenerassero, mentre il medico ritiene che lo Spencer sia troppo invadente nella vita della sua ex. Quest'ultimo, poco dopo, chiederà a Ridge di non avvicinarsi a Steffy per paura che possa turbarla. Hope affiderà il ruolo di stilista della collezione "Hope for the Future" a Zende, anche se Thomas le aveva chiesto lo stesso ruolo.