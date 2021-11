Lo sceneggiato italiano Il Paradiso delle Signore continua a riscuotere successo su Rai 1.

Nella puntata che verrà trasmessa il 18 novembre 2021, il signor Ezio Colombo (Massimo Poggio) e la sua nuova compagna Veronica Zanatta (Valentina Bartolo) non ci penseranno due volte a intervenire in difesa della giovane Stefania (Grace Ambrose).

Il direttore della ditta Palmieri e la sua amata puniranno Gemma (Gaia Bavaro) per essersi comportata in maniera irrispettosa con la sua sorellastra.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, puntata del 18 novembre: Giuseppe annuncia la sua partenza ai figli

Gli spoiler del quarantanovesimo episodio dell’amata soap opera in onda su Rai 1 giovedì 18 novembre 2021 dalle ore 15:55 circa come sempre, raccontano che Giuseppe (Nicola Rignanese) dopo essere stato messo di fronte a un bivio dalla moglie Agnese (Antonella Attili) per averla tradita non avrà altra scelta oltre a quella di prendere una sofferta decisione. Il signor Amato per non mettere al corrente i suoi figli Tina (Neva Leoni) e Salvatore (Emanuel Caserio) dell’esistenza del loro fratellastro e probabilmente per non deluderli, penserà che la soluzione migliore per non sottostare al ricatto della moglie sia quella di partire.

A questo punto Giuseppe seppur a malincuore annuncerà ai propri cari di essere in procinto di lasciare il capoluogo lombardo per rimettere piede in Germania, senza fargli sapere il motivo.

Ezio e Veronica danno una punizione a Gemma, Vittorio fa una promessa ad Agnese

Nel contempo Gemma dopo aver provato invidia per Ezio e Stefania non sarà sincera nei confronti della sua sorellastra, dato che non le dirà di essere invitata a cena al grande magazzino nonostante suo padre le avesse chiesto di avvisarla.

La giovane Colombo litigherà con la figlia di Veronica, dopo aver appreso che non ha obbedito a suo padre: per questa volta Stefania non perdonerà il brutto gesto di Gemma e parlerà del torto che le ha fatto con Ezio e Veronica. Quest’ultima e il signor Colombo, dopo essersi confrontati sulla questione, sceglieranno di dare una punizione a Gemma.

In seguito il direttore Vittorio (Alessandro Tersigni) prometterà alla sarta Agnese che potrà stare tranquilla per sua figlia Tina, poiché da adesso in avanti sarà sotto la sua protezione.

Infine Giuseppe dopo aver chiuso in maniera definitiva con il Paradiso, rassegnando le sue dimissioni, sarà deciso a vendicarsi una volta per tutte del suo rivale in amore Armando (Pietro Genuardi).