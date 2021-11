Arrivano le nuove anticipazioni italiane della soap opera tedesca 'Tempesta d'amore', che racconta la vita di un gruppo di persone residenti in un immaginario hotel nei pressi di Monaco di Baviera. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 28 novembre al 4 dicembre 2021, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul piano ordito da Christoph per avvelenare Ariane, sulla lite fra Maja e Cornelius, sui festeggiamenti per il compleanno di Rosalie e sugli inizi dei lavori per l'hotel benessere.

Christoph ricatta Kamml

Le anticipazioni di 'Tempesta d'amore' ci segnalano che Maja confiderà a Christoph di credere che Ariane abbia avvelenato Selina con una sostanza proveniente dal Sudafrica. La notizia susciterà la curiosità di Christoph che deciderà di ideare un piano per saperne di più. Più tardi, infatti, assicurerà a Maja che Ariane non ha potuto avvelenare Selina, per poi contattare Schulz per scoprire dove Kalenberg si è procurata il veleno. In questo modo verrà a sapere che è stato il dottor Kamml ha procurato la misteriosa sostanza ad Ariane. A quel punto, l'albergatore deciderà di usare a proprio vantaggio la scoperta fatta, ricattando il medico in modo da farsi consegnare da lui un medicinale capace di provocare gli stessi sintomi di un tumore celebrale.

Fatto ciò, Christoph verserà la polverina nel caffè di Ariane senza sapere di essere stato visto da lei. Colto sul fatto, l'albergatore non potrà fare altro che bere lui stesso il caffè per frugare i dubbi della rivale.

Cornelius soffre per Selina

Cornelius soffrirà moltissimo nel vedere Selina insieme al Saalfeld, finendo per sfogare il suo dolore con Maja.

Sentendo le lamentele del padre, la giovane non potrà fare altro che fargli notare che tutto quello che sta succedendo al Furstenhof non è altro che una conseguenza delle sue azioni. I rimproveri della figlia faranno andare su tutte le furie Cornelius che finirà per litigare in maniera violenta con lei. Poco dopo, l'uomo verrà avvicinato da Florian che gli chiederà di essere molto più indulgente con Maja.

Grazie all'intervento del guarda caccia, Cornelius chiederà perdono alla figlia, riappacificandosi con lei. Più tardi però, la situazione per lui in hotel diventerà più pericolosa del previsto.

L'evento di Rosalie fallisce

Michael e il dottor Kamml si sfideranno per ottenere il posto di primario all'ospedale. Inizialmente le cose andranno bene per Niederbuhl ma poi la situazione si complicherà quando Hildegard annuncerà cosa ha deciso il collegio votante su di lui. Rosalie firmerà la delibera per permettere l'inizio dei lavori dell'hotel benessere sul terreno boschivo vicino al Furstenhof, sancendo il trionfo di Erik ed Ariane. L'iniziativa della Engel finirà per farle perdere credibilità agli occhi degli elettori che inizieranno a credere che lei si sia lasciata corrompere facilmente.

Per riabilitare la sua immagine, Rosalie deciderà di organizzare per il suo compleanno una festa per sole donne. L'evento, però, si rivelerà un fiasco completo a causa della scarsa affluenza delle persone. Rattristata, la donna rientrerà a casa senza sapere che Michael le ha organizzato una sorpresa. Max chiederà un anticipo dallo stipendio per riparare la mountain bike per poi essere accusato ingiustamente di aver rubato il portafoglio di Cornelia. Per provare la sua innocenza il giovane sarà costretto ad aprire l'armadietto di fronte a Robert, che così avrà modo di intravedere al suo interno una foto di Vanessa. Alla fine, il portafoglio di Cornelia verrà ritrovato nella stanza di un ospite fisso dell'albergo.

Ariane pretenderà che Rosalie faccia un discorso in occasione degli inizi dei lavori dell'hotel, mentre Erik festeggerà l'abbattimento del primo albero. L'iniziativa del Vogt farà andare tutte le furie Florian.