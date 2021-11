Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca 'Tempesta d'amore', che racconta la vita, gli amori e i dolori di alcune persone residenti in un albergo della Baviera. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 21 al 27 novembre 2021, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla volontà di Selina di sposare Christoph, sulla rivelazione di Maja a sua madre, sul litigio fra Rosalie e Michael, sull'innamoramento di Vanessa per Max e sull'intesa nata fra Cornelia e Christoph.

Selina ha un incidente

Le anticipazioni di 'Tempesta d'amore' ci segnalano che Selina confiderà a Maja la sua intenzione di valutare la proposta di matrimonio di Christoph. Rattristata, la giovane riferirà la novità a Cornelius che si precipiterà dalla moglie. Più tardi, Selina avrà un incidente nelle stalle e sarà portata in ospedale. Dopo aver saputo che Cornelius ha riferito ai medici particolari sulla sua salute, la donna intuirà che Lars Sternberg, in realtà, è il marito che credeva morto da quattro anni. Confusa dalla situazione, la donna rifiuterà di ascoltare Cornelius per poi iniziare a credergli dopo che Maja le avrà spiegato la storia dell'operazione al volto. Nonostante ciò, Selina non riuscirà a perdonare Cornelius e Maja per averla ingannata per così tanto tempo.

Rosalie non avrà il coraggio di rivelare a Michael che Ariane l'ha ricattata. Non sapendo cosa fare, la Engel inventerà una scusa davanti al fidanzato per approvare il progetto dell'hotel benessere. Nonostante ciò, il medico intuirà che la fidanzata gli sta mentendo e si arrabbierà con lei. Dopo vari tentativi, Rosalie riuscirà a farsi perdonare da Michael, promettendogli di mantenere d'ora in poi tutte le promesse elettorali.

Più tardi, Rosalie scoprirà che è stato il dottor Kamml a riferire alla stampa che Michael è stato dipendente dagli antidepressivi in passato. Nel tentativo di risolvere la situazione, la Engel deciderà di dimettersi da consigliera, lasciando il suo posto a Hildegard nella speranza che quest'ultima difenda il dottore.

Vanessa scopre che Max non ricambia il suo amore

Shirin dirà a Vanessa che Max la sta usando soltanto come ruota di scorta. La Sonnbichler non crederà alle parole della Ceylan e non si renderà conto che il fitness trainer è interessato soltanto a Shirin. Più tardi, infatti, flirterà apertamente con Vanessa di fronte a Ceylan per vedere se quest'ultima è gelosa o no. Più tardi, Vanessa dichiarerà il suo amore a Max, venendo a sapere di non essere ricambiata. A quel punto, Sonnbichler proporrà al fitness trainer di rimanere soltanto amici. Cornelia e Christoph scopriranno di condividere la stessa passione per il pianoforte, decidendo di esibirsi insieme ad un evento benefico. Werner non si fiderà della buona fede di Christoph e metterà in guardia Robert che ribadirà la sua fiducia nei confronti della fidanzata. Più tardi, però, deciderà di presentarsi a sorpresa durante le prove tra Cornelia e Christoph. Maja e Florian si interrogheranno sul come scoprire se Ariane ha avvelato Selina qualche tempo prima.