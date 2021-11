Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera americana 'Beautiful', interpretata fra gli altri da Thorsten Kaye (Ridge Forrester), Scott Clifton (Liam Spencer), Jacqueline Maclnnes Wood (Steffy Forrester) e Katherine Kelly Lang (Brooke Logan). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 29 novembre al 4 dicembre 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 13:40.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul ritorno dell'ossessione di Thomas per Hope, sui dubbi di Zoe su Carter e sulla felicità di Brooke e Ridge nel sapere che sono ancora marito e moglie.

Thomas ha le allucinazioni

Le anticipazioni di 'Beautiful' ci segnalano che Charlie interrogherà Carter per scoprire di cosa sia al corrente l'avvocato dei Forrester. Hope e Thomas discuteranno del cambiamento repentino di Liam nei confronti della relazione di Steffy col dottor Finn. La vicinanza con Hope farà acuire ancora di più l'ossessione che Thomas nutre nei suoi confronti. Nonostante il giovane continui a dichiarare di essere cambiato, il suo continuare a volere Hope al suo fianco lo tormenterà fino al punto di tenere in casa un manichino identico alla giovane. Thomas si ritroverà a parlare più volte con l'oggetto inanimato credendo che sia davvero Hope a rispondergli, fino ad avere delle vere e proprie allucinazioni.

Carter inviterà Zoe a cenare nella sua nuova casa con la speranza che la giovane accetti di trasferirsi da lui. Zoe accetterà l'invito dell'avvocato e trascorrerà la notte con lui per poi chiedergli del tempo per riflettere. Nel frattempo, Julius si sentirà molto amareggiato per la separazione di sua figlia e Zende, tanto da volere incontrare il giovane per mostrargli la stima e l'affetto che prova per lui augurandogli ogni bene.

Brooke e Ridge sono ancora sposati

Costretta a rimanere in ufficio oltre l'orario di lavoro, Hope trascorrerà il tempo chiacchierando con Liam sul cambiamento effettuato da Thomas negli ultimi tempi. Liam non sembrerà essere molto convinto dei miglioramenti del fratello di Steffy, soprattutto quando entrerà in ufficio Zende, peggiorando la situazione.

La sfiducia di Liam nei confronti di Thomas farà sentire ancora più sola Hope. Nel frattempo, Thomas continuerà ad avere le allucinazioni in cui vedrà Hope nel manichino che tiene in casa. Non sapendo nulla di ciò che sta accadendo in casa Forrester, Hope confiderà a Brooke di essere convinta di poter ritornare a lavorare tranquillamente con Thomas. Brooke non sarà molto felice dell'iniziativa della figlia, chiedendole di fare molta attenzione e di non fidarsi di lui. Wyatt e Flo discuteranno sul complotto ordito da Quinn e Shauna per separare Brooke e Ridge. Quinn ascolterà le parole del figlio e interverrà nella discussione per difendere la sua posizione. Carter incontrerà Brooke e Ridge per informarli che il tribunale ha ricusato i documenti inviati da Shauna e Quinn per richiedere il loro divorzio. Per questo motivo, la coppia risulta ancora regolarmente sposata.