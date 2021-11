Le puntate inedite di Tempesta d'amore continuano ad andare in onda in Germania sul canale Das Erste. Le trame intricate e gli amori impossibili non smettono di attirare l'attenzione degli spettatori. Questa diciassettesima stagione si sta rivelando colma di sorprese e di colpi di scena emozionanti.

In particolare, stando alle recenti anticipazioni, Florian e Maja convoleranno a nozze, mentre Max si allontanerà da Vanessa per gettarsi tra le braccia di un'altra donna. Lia sarà gelosa di Robert e André dovrà risolvere un mistero.

Tempesta d'amore, trame tedesche: Maja e Florian si sposano

Maja e Florian, finalmente potranno coronare il loro amore con un matrimonio da sogno. Si sposeranno vicino all'albero magico che è stato un tassello molto importante del loro percorso. La festa sarà organizzata nei minimi dettagli proprio per valorizzare l'affinità e l'eterno affetto che li lega.

Tutti gli ospiti saranno lieti di prendere parte all'evento, ma Max non riuscirà proprio a rilassarsi. Le incomprensioni con Vanessa, infatti, lo renderanno di pessimo umore. Durante la sua permanenza alla festa conoscerà una donna di nome Elsa che attirerà immediatamente la sua attenzione. La situazione si riscalderà in men che non si dica e i due inizieranno a corteggiarsi a vicenda.

Spoiler dalla Germania di Tempesta d'amore: Max è travolto dai sensi di colpa

Le anticipazioni delle puntate di Tempesta d'amore, presto in onda in Germania, rivelano che Max non sarà l'unico ad assumere un atteggiamento distaccato. Robert e Lia cercheranno di godersi il ballo e di scherzare con i loro amici ma l'uomo, incapace di fingere oltre, approfitterà di un momento di distrazione per allontanarsi da Lia e raggiungere Ariane.

Nel frattempo, Max, dopo aver condiviso una notte di passione con Elsa, si accorgerà immediatamente di aver commesso un errore e di tenere ancora molto a Vanessa. Ne parlerà con Michael e gli chiederà di mantenere il segreto perché ha tutte le intenzioni di portare avanti la relazione con la sportiva. Elsa, al contrario, non sarà affatto contenta di questo cambio di rotta e gli chiederà di incontrarsi nuovamente.

Max non vuole dire la verità a Vanessa

Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d'amore, Vanessa deciderà di tornare a casa prima del previsto. La lontananza da Max, infatti, l'ha fatta soffrire enormemente. L'uomo, nel vederla, si sentirà ancora più in colpa per le azioni commesse. Gerri gli consiglierà di dire la verità ma, al rifiuto del fratello, scoppierà un'accesa discussione.

Intanto, Lia si sentirà molto a disagio per il rapporto tra Robert e Ariane. Per far cambiare idea all'uomo gli ricorderà quanto la dark lady ci tenesse ad ottenere le quote del Furstemhof. Cosa deciderà di fare Robert? Cambierà idea?

Nel frattempo, André, a causa della scomparsa di un costoso salame, causerà il caos in cucina e inizierà a sospettare di tutti i suoi collaboratori.