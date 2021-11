Le anticipazioni della soap opera Tempesta d'amore, ambienta a Vagen in Germania, sono ricche di novità per i telespettatori.

Nelle puntate che andranno in onda prossimamente in Italia, verrà dato ampio spazio alle vicissitudini di Shirin Ceylan (interpretata dall'attrice Merve Çakir). La donna si ritroverà contesa tra due uomini: Gerry Richter (Johannes Hut) e Henning von Thalheim (Matthias Zera), ma soltanto uno dei due avrà la migliore. Gerry, intanto, tenterà in ogni modo di conquistare Ceylan, tanto da farle un regalo molto generoso.

Tempesta d'amore: Gerry innamorato di Shirin

Nelle puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda prossimamente in Italia, Shirin farà la conoscenza di Gerry Richter, fratello maggiore di Max, con il quale la donna instaurerà sin da subito un bellissimo rapporto. Gerry sarà affetto da un particolare deficit cognitivo, che lo rende assai ingenuo, ma anche molto altruista.

Non ci vorrà molto prima che Gerry si innamori perdutamente di Shirin e per cercare di conquistarla farà di tutto pur di renderla felice, tanto da arrivare a donarle la vincita in denaro di un torneo di golf, così da permetterle di aprire un centro estetico, il suo sogno da sempre.

Shirin ringrazia Gerry e lo bacia

Shirin sarà piena di gioia per il gesto di Gerry, soprattutto perché potrà, finalmente, realizzare uno dei suoi sogni più importanti, quello di aprire un centro estetico tutto suo.

Sarà così che Ceylan ringrazierà il giovane per il suo regalo e alla fine lo bacerà: Gerry si convincerà di aver conquistato il cuore della sua amata e penserà che lui e Shirin siano ormai fidanzati. Ben presto, però, tutte le speranze di Gerry saranno annullate da qualcosa di assai inaspettato: la bella Ceylan, infatti, si innamorerà di un altro uomo e Richter non potrà fare altro che accettarlo.

Shirin si innamora di Henning

Shirin Ceylan dovrà affrontare un grande problema: la donna dovrà confessare a Gerry di essersi innamorata di un altro uomo, ma avrà timore che lui possa pretendere indietro il denaro, così deciderà di evitare l'argomento per un po' di tempo. Alla fine, però, Shirin sarà costretta a confessare a Gerry che il suo bacio non aveva alcun valore.

Nel frattempo presso il Fürstenhof arriverà Henning von Thalheim, un giovane assai affascinante, cugino di Maja e Costanze: l'uomo verrà subito notato da Shirin. Ceylan sarà subito molto attratta dal nuovo arrivato e in poco tempo riuscirà a instaurare con lui una vera relazione amorosa. Gerry, intanto, sarà sempre più disperato per aver perso la sua amata e non saprà come comportarsi nei suoi confronti. Non ci vorrà molto, però, prima che Shirin si renda conto che Henning non è il principe azzurro che sperava.