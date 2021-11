Gli spoiler della soap opera Tempesta d'amore ambientata a Vagen in Germania, riservano diverse sorprese per i telespettatori.

Nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 29 novembre al 3 dicembre, Maja cercherà di far ragionare suo padre Cornelius e consiglierà all'uomo di dimenticarsi di Selina e di andare avanti con la sua vita, dato che ormai la donna è impegnata con Christoph. Più tardi Michael organizzerà una bella festa a sorpresa per Rosalie, mentre Cornelius attirerà Erik Vogt nel bosco. Christoph, invece, farà credere ad Ariane di avere un tumore al cervello.

Tempesta d'amore: Maja discute con Cornelius

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Maja avrà una discussione con il padre Cornelius, nella quale consiglierà all'uomo di accettare il fatto che Selina voglia sposarsi con Christoph.

Quest'ultimo, intanto, scoprirà le cattive intenzioni del dottor Kammi e andrà subito a parlare con lui: l'imprenditore confesserà al medico di aver visto la foto dello scambio della busta con i soldi, avvenuto poco prima nel bosco con Theo, nipote della baronessa Lubach von Rösken. Christoph darà una chance a Kammi e prometterà all'uomo di non rivelare mai a nessuno della vicenda, se lui riuscirà a procurargli un particolare farmaco.

Michael organizza una festa a sorpresa per Rosalie

Ariane avrà un brutto malore e deciderà di sottoporsi a degli accertamenti, poi chiederà al neurologo di eseguire anche un esame del sangue, così da escludere un avvelenamento: la donna, infatti, sospetterà di Christoph.

Intanto Michael organizzerà una bella festa a sorpresa per Rosalie.

Cornelius, invece, avrà in mente un losco piano per vendicarsi del suo passato e attirerà Erik Vogt nel bosco. I due uomini si affronteranno e dopo una breve colluttazione, Erik riuscirà a fuggire e a raggiungere in breve tempo la strada: all'improvviso, però, accadrà qualcosa di assai inaspettato e l'uomo verrà investito da Florian, il quale non riuscirà a frenare in tempo.

Florian investe Erik con la macchina

Florian avrà un brutto incidente con la sua macchina: l'uomo non riuscirà a frenare in tempo e investirà Erik, appena fuggito dal bosco. Subito dopo, Florian porterà Vogt all'ospedale: l'uomo verrà subito ricoverato e poi subirà una delicata operazione.

Nel frattempo Rosalie dovrà promuovere un evento di beneficienza, così scatterà alcune foto a Christoph e Cornelia, davanti al pianoforte. L'intervento di Erik, intanto, andrà a gonfie vele: nonostante ciò, i medici non potranno dichiarare l'uomo fuori pericolo di vita, prima che sia trascorsa la notte. Florian, invece, sarà assai angosciato per suo fratello e attenderà il responso del medico con impazienza.

Christoph farà credere ad Ariane di avere un tumore

Alfons deciderà di iscriversi alle date aggiuntive con un nome falso. Nel frattempo Max regalerà a Vanessa l'autobiografia di Georg Fichtel, campione di fioretto: l'uomo ha avuto alcuni problemi al ginocchio, proprio come la giovane, ma poi è riuscito a risollevarsi grazie alla forza di volontà, ai sacrifici e soprattutto all'allenamento.

Infine, Christoph penserà di attuare un particolare piano e chiederà al dottor Kammi di far credere ad Ariane di avere un tumore al cervello.