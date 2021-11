Tommaso Zorzi è stato uno dei personaggi più discussi della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. A far parlare di sé, non è stato soltanto il suo percorso ricco di colpi di scena, ma anche la sua ironia travolgente che ha portato i suoi fan a eleggerlo vincitore del programma.

Inoltre, successivamente l'influencer classe 1995 ha ricevuto diverse proposte lavorative da parte di Mediaset. Tra queste Il Punto Z, una trasmissione on demand su Italia 1, ma anche il ruolo di ospite fisso al Maurizio Costanzo Show e l'incarico di opinionista all'Isola dei famosi 2021.

A distanza di circa un anno, Zorzi ha rifiutato un programma in prima serata su Italia 1. A confidarlo è stato lo stesso ex gieffino in una recente intervista rilasciata al settimanale Chi.

Le dichiarazioni di Tommaso Zorzi sul rifiuto a Mediaset

"Alla fine non me la sono sentita. Alla terza riunione con autori e produzione, ho avuto le p***e e l'onestà intellettuale di dire stop", ha esordito così Tommaso Zorzi, parlando del suo rifiuto a Mediaset. "Sono stato io a voler interrompere non solo la striscia quotidiana, ma tutto e forse me ne pento", ha poi aggiunto il vincitore del Grande Fratello Vip 5.

Zorzi ha inoltre confidato che sarà sempre molto grato alla rete di Cologno Monzese, poiché gli ha offerto la possibilità di crescere molto dal punto di vista lavorativo, come conduttore e opinionista televisivo.

Nel frattempo prosegue a gonfie vele la sua collaborazione radiofonica con il presentatore Maurizio Costanzo, che l'ex gieffino nato a Milano il 2 aprile 1995 ritiene un po' il suo 'papà televisivo'.

Zorzi parla dei rapporti con gli ex gieffini, del GF Vip 6 e dell'amore

Nell'intervista rilasciata, Tommaso Zorzi ha spiegato quali sono i suoi attuali rapporti con gli altri ex inquilini del Grande Fratello Vip 5: "Non ho perso di vista Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci e Andrea Zelletta.

Con gli altri non è che ci siano cattivi rapporti, non ce ne sono proprio".

A quanto pare, anche la profonda amicizia con Francesco Oppini è terminata, ma l'ex gieffino classe 1995 ha preferito glissare sull'argomento.

Zorzi ha poi svelato il suo concorrente preferito dell'attuale edizione del Grande Fratello Vip, dichiarando: "Apprezzo molto il modo in cui ama la vita Manuel Bortuzzo.

Avrei voluto condividere con lui l'esperienza".

L'influencer milanese infine ha raccontato della sua relazione con l'ex ballerino emiliano di Amici 20 Tommaso Stanzani: "La nostra è una storia che cerchiamo di tenere tra noi. Sono molto felice".