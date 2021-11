Isabella Ricci è intervenuta nello scontro tra Marcello Messina e Armando Incarnato andato in scena su Canale 5 nella puntata odierna di Uomini e donne.

La dama ha preso le difese di Marcello, il quale mai come questa volta, ha perso la pazienza con il cavaliere napoletano arrivando a dirgli: "Non sai nemmeno cosa vuol dire essere un uomo".

Marcello e Armando: è guerra tra i due a Uomini e donne

La puntata di Uomini e donne del 3 novembre verrà ricordata per lo scontro durissimo tra Marcello e Armando. Tutto è nato nel momento in cui Incarnato si è intromesso nella vicenda tra il cavaliere torinese e Marika che, in puntata, hanno annunciato di aver chiuso la conoscenza.

Armando ha voluto dire la sua ma, questa volta, è andato a toccare la sfera privata di Marcello, insinuando che il cavaliere sia fidanzato in quel di Torino. Non solo, si è detto certo che Marcello sia ancora interessato alla sua ex e che proprio con lei avrebbe passato pure le vacanze estive.

Accuse che non sono state supportate da prove, tanto che Marcello stanco di tutte queste illazioni, è letteralmente esploso, replicando a tono ad Armando: "Non ti puoi permettere di parlare della mia vita, io non parlo di te".

Isabella Ricci difende Marcello: 'Paradossale che debba giustificarsi'

Marcello non ha nessuna intenzione di giustificarsi con Armando, né tantomeno ha voglia di parlare della sua vita passata.

Nonostante questo, ha solo puntualizzato che la sua ex è fidanzatissima con un'altra persona e che di lei non sa più nulla da mesi.

Nonostante le puntualizzazioni di Marcello, Armando ha continuato a puntare il dito contro di lui, tanto che alla fine, anche Isabella Ricci si è sentita in dovere di intervenire. La dama ha preso le difese di Marcello e, senza girarci tanto intorno, ha dichiarato: "Paradossale che Marcello debba giustificarsi con Armando", per poi fare un commento verso il tono di voce assai alto utilizzato da Incarnato durante il botta e risposta con il cavaliere piemontese.

Marcello sbotta: 'Tu Armando non sai nemmeno cosa vuol dire essere uomo'

Marcello Messina sembrava sfinito alla fine e, volendo chiudere la questione, si è rivolto ad Armando dicendo: "Tu non sai nemmeno cosa vuol dire essere uomo", ricevendo l'applauso del pubblico in studio.

Anche se non esplicitamente, anche Maria De Filippi ha fatto intendere di essere dalla parte del cavaliere piemontese.

Sui social intanto, i commenti su quanto accaduto nella puntata di Uomini e donne si sprecano. Gran parte degli utenti hanno criticato l'atteggiamento di Armando ritenuto un gran cafone e maleducato. Tra i tanti c'è anche chi ha chiesto a Maria di cacciarlo dal programma.