Scoppia di nuovo la bufera tra Mauro Icardi e Wanda Nara: proprio quando il rapporto tra l’attaccante del Paris Saint-Germain e la moglie sembrava rinsaldato, un nuovo episodio rischia di mandare definitivamente in frantumi il matrimonio tra i due. La giornalista Yanina Latorre, durante il programma della tv argentina Canal 13 “Los Angeles de la Mañana" ha rivelato che nei giorni scorsi Wanda avrebbe scoperto per caso un video a luci rosse, inviato a Mauro da China Suarez: si tratterebbe di un filmato dai contenuti inequivocabili, ricevuto anche da altri giocatori della Nazionale argentina.

Secondo la giornalista, che ha definito Suarez “una cattiva persona”, China si divertirebbe a mandare questi particolari omaggi ai ragazzi che le piacciono, anche se sposati o impegnati. Ma c’è di più: nonostante le scuse pubbliche e le promesse alla moglie, Icardi avrebbe ricominciato a sentirsi con Suarez attraverso Telegram.

Il presunto tradimento di Icardi con Suarez e la fuga di Wanda a Milano

Questi comportamenti di Icardi avrebbero fatto infuriare Wanda Nara, sempre più decisa a troncare il matrimonio. Si annunciano quindi nuove puntate infuocate della telenovela che è ufficialmente cominciata lo scorso 16 ottobre, quando la moglie e procuratrice dell’ex giocatore dell’Inter ha reso pubblico – attraverso una serie di storie su Instagram – il presunto tradimento che Maurito avrebbe consumato con Eugenia Suarez, 29 anni, modella e attrice argentina, chiamata “La China” per i suoi bellissimi occhi a mandorla.

Quindi Wanda si è rifugiata nella casa di Milano con i cinque figli, mentre il marito ha iniziato a chiederle di perdonarlo, sempre sui social. In questo periodo l’attaccante è finito ai margini del Psg, nell’imbarazzo generale dei compagni di squadra, dell’allenatore Mauricio Pochettino e della società, travolta da tutti questi Gossip.

Dopo la nuova crisi coniugale Icardi è scomparso da Instagram

Tra marito e moglie sembrava tornato il sereno, grazie a una lettera con cui Icardi era riuscito in extremis a riconquistare la fiducia di Wanda. Invece questi nuovi episodi, sempre secondo il programma televisivo trasmesso in Argentina, avrebbero convinto Nara a rifare in tutta fretta le valigie per tornarsene a Milano.

Questa volta però non avrebbe portato con sé i bambini: ancora non si sa se quella che sembra una nuova crisi coniugale possa portare a una separazione definitiva tra i due. Di certo stavolta Maurito ha deciso di comportarsi diversamente, scomparendo da Instagram.

In Argentina si parla anche dell’avventura di Mauro Icardi con la modella Rocio Guirao Diaz

Come se tutto questo non bastasse, dall’Argentina arrivano altre voci contro l’attaccante: China Suarez non sarebbe stata la prima donna ad avere una relazione extraconiugale con Icardi. Infatti in passato Maurito avrebbe provato a sedurre la modella Rocio Guirao Diaz, 37 anni, che attualmente vive negli Stati Uniti, insieme al marito Nicolas Paladini, sposato nel 2008, e ai tre figli.

Se fosse confermata anche questa scappatella, si aggraverebbe ulteriormente la posizione del calciatore, che aveva conosciuto Wanda quando quest’ultima era sposata con Maxi Lopez, suo amico e compagno di squadra alla Sampdoria.