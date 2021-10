È arrivata la tanto attesa reazione del calciatore di Paris Saint Germain, Mauro Icardi, alla polemica scatenata da sua moglie. Il calciatore ha indirettamente ammesso le sue colpe nella crisi matrimoniale passata tra lui e Wanda Nara. É stata quest'ultima, con una storia su Instagram, ad avviare la tempesta in corso con il calciatore argentino, dovuta a un presunto tradimento. Se Icardi abbia tradito o no sua moglie, non si sa ancora, ma che abbia sbagliato nei suoi confronti, questo è evidente dai post pubblicati recentemente sui social.

La crisi è stata causata dall'amica della coppia

Tre giorni fa la moglie e agente dell'attaccante del PSG ha pubblicato una storia su Instagram che ha fatto suonare i primi campanelli d'allarme. "Un'altra famiglia che hai rovinato per una pu...na" - erano le parole scritte da Wanda che hanno fatto scatenare i media in tutto il mondo, in merito al presunto tradimento. A fornire ulteriori dettagli sono stati i media argentini, specialmente la giornalista Yanina Latorre che ha anche un filo diretto con la showgirl. Secondo Latorre, la tempesta è iniziata controllando i rispettivi telefoni, e non con un hacker telefonico o con un agente privato, come si è detto inizialmente.

Sempre secondo la giornalista, Wanda aveva trovato su Telegram di suo marito alcune chat scambiate con l'amica di entrambi, Eugenia Suarez, la quale invitava il calciatore a incontrarsi lontano dove nessuno li conosceva.

Anche se Icardi le aveva chiesto scusa e l'aveva rassicurata che hanno solo scambiato dei messaggi e non si sono mai visti da soli, Wanda ha voluto mostrare a tutto il mondo la sua delusione.

Mauro all'inizio ha fatto finta di niente

Dopo la prima storia di Nara, che insinuava la possibilità di una separazione, Icardi non si è fatto prendere dal panico e ha pubblicato un post su Instagram in cui ha fatto gli auguri a Wanda per la festa della mamma.

Subito dopo ha pubblicato anche una storia da Milano con sua moglie, abbracciati e con il focus sull'anello nuziale. Però l'agente del calciatore e allo stesso tempo madre delle sue figlie, sempre sui social ha gettato di nuovo benzina sul fuoco. L'ex opinionista del GFV 5 ha postato un'altra storia, riprendendo la sua mano con la didascalia: "Mi piace di più la mia mano senza anello".

Queste parole erano un messaggio esplicito nei confronti di suo marito, Mauro, Il che significa che la pace era ancora lontana.

Icardi ammette di aver ferito sua moglie

Dopo l'ultima mossa di sua moglie (togliere l'anello nuziale), l'attaccante del PSG si è messo in azione per risolvere la crisi, almeno sui social. Icardi di nuovo ha pubblicato un post, questa volta era direttamente correlato alle voci della separazione. Nel post, l'ex interista ha ringraziato la showgirl argentina che continua a fidarsi della loro famiglia.

"Grazie motore della nostra vita - ha scritto l'argentino e poi ha proseguito - Quanto fa male ferire i tuoi cari. Si guarisce solo quando hai il perdono di chi hai ferito".

Queste parole insinuano che la pace tra lui e sua moglie è tornata, e per dimostrare la sua grande felicità, Mauro ha pubblicato un nuovo post, dal quale chiede a Wanda "Stringimi forte e non lasciarmi mai".