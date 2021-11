Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5, da lunedì 15 a domenica 21 novembre ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Zoe confiderà a Zende il motivo per cui è stata coinvolta nel rapimento di Beth. Nel mentre, Steffy sarà guarita dalla sua dipendenza dagli antidolorifici e tornerà a casa a riabbracciare sua figlia Kelly. Poi però, Liam scoprirà della relazione della donna con il dottor Finnegan e farà una scenata di gelosia.

Hope resterà di stucco di fronte alla reazione dell'uomo alla nuova relazione della sua ex.

Zoe confiderà a Zende il motivo per cui era coinvolta nel rapimento di Beth

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Liam confiderà a Bill tutte le sue preoccupazioni riguardo al rapporto tra Steffy Forrester e il dottor Finnegan. Nel mentre, Zoe spiegherà a Zende, il motivo per cui si è ritrovata coinvolta nel rapimento della piccola Beth, figlia di Hope. Dopo la spiegazione di Zoe, l'uomo comprenderà la donna e la ringrazierà per essersi confidata con lui.

Intanto, Hope ribadirà a Thomas che ha scelto Zende come stilista per rilanciare la sua linea “Hope for the Future” e quindi automaticamente farà capire all'uomo che rifiuterà il suo aiuto.

Finn convincerà Steffy a raccontare online la sua esperienza negativa con gli antidolorifici. Infatti, in questo modo la stilista potrà aiutare anche altre persone che hanno avuto problemi di questo tipo.

Steffy sarà guarita e tornerà a casa sua

Poco dopo, Steffy potrà ritornare a casa dopo il periodo nel centro riabilitativo a causa della sua dipendenza dagli antidolorifici.

La donna ringrazierà Finn per averla riportata a casa. Inoltre, la sorella di Thomas quando ritornerà nella sua abitazione potrà riabbracciare sua figlia Kelly, ma subito dopo ci sarà una scenata di gelosia di Liam.

Carter inviterà Zoe nel suo loft e le proporrà di andare a convivere insieme. Invece, Hope sarà molto perplessa a causa della reazione avuta da Spencer, nel momento in cui ha scoperto la relazione di Steffy con Finn e se ne lamenterà con Thomas.

Successivamente, Liam appena rimarrà da solo con il dottore gli dirà tutto ciò che pensa. Poi, Steffy tornerà nella stanza e noterà una certa tensione tra i due uomini e chiederà dei chiarimenti al suo ex marito.

Zoe dopo la proposta di Carter si prenderà del tempo, in quanto sarà interessata anche a Zende oltre che a lui. Liam continuerà a dire a Steffy che Finn dovrebbe restare fuori dalla sua vita.