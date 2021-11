Importanti novità accadranno nel corso delle nuove puntate di Uomini e donne, che i telespettatori avranno modo di vedere nel corso delle prossime settimane su Canale 5. Le anticipazioni delle riprese avvenute il 5 novembre raccontano che Diego Tavani è stato protagonista di un aspro scontro con Ida Platano, che ha suscitato la reazione di Tina Cipollari e che non ha esitato a riempirlo di insulti.

Uomini e Donne, registrazione 5 novembre: confronto tesissimo tra Diego e Ida

Venerdì 5 novembre è stata fatta una nuova registrazione di Uomini e Donne negli studi Elios di Roma, dove è accaduto di tutto.

Le anticipazioni rivelano che Ida Platano e Diego Tavani hanno fatto ritorno dopo la decisione di lasciare insieme lo studio la settimana precedente, salvo poi ritornare sui loro passi. Maria De Filippi, a questo punto, ha chiamato i due nuovamente a confronto, dove all'inizio i toni sono apparsi civili.

Poi la padrona di casa ha trasmesso un rvm dove Tavani era in lacrime per l'addio di Platano. Il cavaliere è sembrato dispiaciuto per averla persa, tanto da pregare di avere un confronto per convincerla a ripensarci. Una volta in studio la situazione è sfuggita di mano. I due hanno dato vita a un confronto tesissimo.

Tavani mette di mezzo il figlio di Ida, lei su tutte le furie

Nelle riprese del 5 novembre di U&D, Diego è apparso molto nervoso per non essere riuscito a mettersi in contatto con Ida dopo la registrazione della settimana precedente.

Qui il cavaliere ha accusato la dama di non avergli, a un certo punto, neanche risposto ai messaggi. Di qui la reazione di Platano, la quale ha ribattuto che non c'era niente da rispondere.

Tuttavia Tavani non si è lasciato intimidire, rinfacciando alla dama di non avergli nemmeno potuto chiedere come stata il figlio. Parole che hanno suscitato l'ira funesta della bresciana, che ha invitato l'uomo a non mettere di mezzo il figlio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tina Cipollari insulta il cavaliere romano ma la scena non verrà mandata in onda

Nella discussione tra Ida e Diego si è intromesso Armando Incarnato, che ha accusato il romano di essere una persona falsa, mentre ha difeso a spada tratta la migliore amica di Gemma Galgani.

La lite ha assunto toni sempre più accesi quando Tina Cipollari ha dato del farabutto a Tavani, oltre ad altri insulti ben assortiti. Alla fine il cavaliere ha pregato Maria De Filippi di non trasmettere questa scena visto che ha paura che suo figlio veda tutto e ci resti molto male.