È terminato in modo inaspettato e tra le polemiche il percorso di Andrea Nicole a U&D. Le anticipazioni della puntata che è stata registrata il 30 novembre, fanno sapere che la tronista si è incontrata segretamente con Ciprian e ha passato la notte con lui. La redazione ha saputo tutto il giorno dopo e questo ha fatto infuriare gli opinionisti e tutti i protagonisti del cast. La coppia, dunque, ha lasciato il programma senza fare una classica scelta, anzi la ragazza era in lacrime per aver deluso chi ha sempre creduto in lei.

Caos nel Trono Classico di U&D

I fan di U&D sicuramente rimarranno senza parole nel leggere le anticipazioni della puntata che Maria De Filippi ha condotto martedì 30 novembre. Chi ha assistito alla seconda registrazione di questa settimana, racconta che Andrea Nicole ha lasciato il programma tra lacrime e aspre critiche.

Se inizialmente si diceva che la tronista avesse preso una decisione tra Alessandro e Ciprian, scegliendo quest'ultimo, in questi minuti sono trapelati dettagli piuttosto spiazzanti su quello che è successo all'interno degli studi Elios.

La ragazza si è presentata davanti alle telecamere mano nella mano con il biondo corteggiatore, quindi non c'è stato nessun fidanzamento ufficiale sotto la cascata di petali rossi che nel dating-show simboleggia l'inizio di un nuovo amore.

L'incontro segreto tra i protagonisti di U&D

Dopo aver accolto in studio Nicole e Ciprian, Maria De Filippi ha informato i presenti che la sera prima il corteggiatore ha raggiunto la tronista nella sua abitazione e lei l'ha fatto entrare.

I due, dunque, si sono visti senza avvisare la redazione di U&D e già questo infrange una delle regole portanti del dating-show di Canale 5.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La presentatrice, poi, ha aggiunto che la ragazza ha deciso di passare la notte insieme al suo biondo spasimante, sempre tacendolo agli autori del programma ai quali dà conto da mesi su tutti i suoi spostamenti.

Dopo aver ascoltato questo racconto, gli opinionisti si sono detti sconvolti e profondamente delusi soprattutto da Andrea, una persona alla quale hanno sempre dato credito e che, secondo loro, si è comportata malissimo soprattutto nei confronti di chi lavora per la trasmissione Mediaset.

La tronista ha pianto tanto e si è detta mortificata per come sono andate le cose, ma nessuno si è schierato dalla sua parte, anzi Gianni e Tina l'hanno pesantemente attaccata con termini forti.

Una nuova coppia di giovani a U&D

"Fasulli", "Disonesti", "S....", questi sono solo alcuni degli appellativi che Gianni e Tina hanno dato ad Andrea Nicole e Ciprian dopo aver saputo che si sono incontrati senza dirlo alla redazione.

La tronista ha cercato sostegno nell'amica Roberta, ma tutti gli altri membri del cast di U&D le hanno voltato le spalle perché profondamente delusi dal suo comportamento scorretto e contro ogni tipo di regola presente nel programma.

La ragazza, dunque, non ha potuto fare una scelta classica e non si è neppure potuta confrontare con Alessandro, l'altro giovane che la stava corteggiando da mesi e che per lei aveva fatto gesti importanti come far arrivare sua madre da Milano a sorpresa.

Il percorso di Nicole si è concluso nel peggiore dei modi e all'insegna delle critiche. Nessuno si aspettava che la 29enne infrangesse il regolamento e tenesse gli autori all'oscuro di quello che stava accadendo nella sua vita. Ciprian ha cercato di addossarsi la maggior parte delle colpe di quanto è successo, ma tutti hanno attaccato entrambi.