Dopo Marcello Messina, un'altra amata protagonista di U&D ha abbandonato il Trono Over per amore. Come riportano le anticipazioni della puntata che è stata registrata il 29 novembre, Isabella Ricci si è fidanzata con Fabio Mantovani e con lui ha lasciato definitivamente lo studio. Non si conosce ancora la reazione di Gemma Galgani a questa notizia, ma c'è da scommettere che ne sarà felice perché la dama in questione è considerata la sua antagonista numero uno da qualche mese a questa parte.

Gli spoiler sui protagonisti di U&D

Ieri, lunedì 29 novembre, è stata registrata una nuova puntata di U&D, la prima di questa settimana dopo uno stop di quasi sette giorni.

I social network (per la precisione la pagina Instagram "uominiedonneclassicoeover") hanno diffuso l'unica anticipazione che è trapelata dagli studi Elios nelle scorse ore, quella che riguarda un'amata protagonista del Trono Over.

Da un po', dunque, in rete sta circolando la seguente informazione: "Isabella ha lasciato il programma insieme a Fabio".

Stando a quello che riporta chi gestisce l'account appena citato, la dama Ricci avrebbe fatto una vera e propria scelta, con tanto di cascata di petali rossi, per suggellare l'inizio di una storia d'amore col cavaliere Mantovani.

A qualche mese dal suo ingresso nel cast del dating-show, la "rivale" di Gemma ha trovato la persona giusta e ha deciso di viversela nella quotidianità e non più davanti alle telecamere.

L'addio di Marcello a U&D

Visto che non sono trapelate ulteriori anticipazioni su quello che è successo negli studi di U&D lo scorso 29 novembre, è difficile ipotizzare come può aver reagito Gemma alla scelta di Isabella. Non si sa neppure se Galgani è guarita dal Covid ed è tornata davanti alle telecamere: è da un paio di settimane, infatti, che la torinese si collega con Maria De Filippi da casa sua per commentare quello che accade agli Elios.

Quello di Ricci, però, non è l'unico addio al quale il pubblico del dating-show assisterà in questo periodo. Mentre era in corso la registrazione in cui si è formata la coppia Isabella-Fabio, su Canale 5 veniva trasmessa la puntata in cui un apprezzato protagonista di quest'anno annunciata il suo ritiro per amore.

Marcello Messina, infatti, ha informato i presenti e la gente a casa di aver conosciuto una donna nell'agenzia che gestisce e che, dopo un breve ma intenso scambio di messaggi e telefonate, ha deciso di lasciare il programma per conoscerla meglio.

Due personaggi di U&D Over lasciano il cast

Nella giornata di ieri, lunedì 29 novembre, i fan di U&D sono venuti a conoscenza di due inaspettati addii.

Marcello Messina ha scelto di non partecipare più al Trono Over per amore di una persona che ha conosciuto da poco ma per la quale prova fortissime emozioni. Il cavaliere ha fatto parlare di sé soprattutto per la tormentata frequentazione con Ida Platano, quella che ha preceduto l'idillio finito male tre lei e Diego Tavani.

Isabella Ricci, invece, per mesi è stata considerata da molti la vera antagonista di Gemma, l'unica dama in grado di tenere testa alla "regina" del dating-show sia con i modi di fare eleganti che con la dialettica. Galgani, infatti, ha subito attaccato la nuova rivale, accusandola di essere una donna fredda e non realmente disposta ad innamorarsi.

Le anticipazioni della puntata che è stata registrata nelle scorse ore, però, smentiscono clamorosamente la 71enne.

Dopo mesi di ricerca e critiche, la bella siciliana si è lasciata andare al sentimento che nutre nei confronti di Fabio Mantovani, un cavaliere col quale è uscita per qualche settimana prima di organizzare la scelta.