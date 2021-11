Martedì 30 novembre 2021 si è registrata una nuova puntata di Uomini e donne. Stando alle anticipazioni da poco diffuse sembrerebbe che la tronista Andrea Nicole si sia presentata in studio in compagnia del suo nuovo fidanzato. Il giorno prima delle riprese infatti, il corteggiatore Ciprian ha bussato alla porta della tronista e ha trascorso la notte insieme a lei. Senza avvisare la redazione, i due si sono presentati in puntata e la tronista ha rivelato di aver fatto la sua scelta. Dopo Maria De Filippi ha spostato l'attenzione su Matteo e Roberta.

Luca ha deciso di non presentarsi in puntata perché deluso dalle parole della tronista che nel corso della precedente puntata gli ha chiesto cosa facesse ancora in studio. Matteo invece è uscito in compagnia di Federica e successivamente di Martina. L'ex corteggiatore però ha confessato di aver provato delle belle sensazioni con Martina, baciandola in esterna.

Anticipazioni Uomini e Donne, Andrea Nicole ha scelto Ciprian Aftim

Le anticipazioni sulla nuova registrazione di Uomini e Donne, avvenuta martedì 30/11, rivelano che per Andrea Nicole non è stata una scelta come tutte le altre. Nel dettaglio l'amatissima tronista ha fatto la sua scelta senza avvisare la redazione del dating show di Canale 5.

La ragazza è entrata negli studi Elios in compagnia di Ciprian Aftim. Sembrerebbe infatti che il giovane corteggiatore la sera prima abbia bussato alla porta della tronista per trascorrere un po' di tempo insieme a lei. Nonostante fosse senza la redazione, Andrea Nicole ha fatto entrare Ciprian ed entrambi hanno deciso di trascorrere la notte insieme.

Il giorno dopo quindi, la giovane tronista è uscita insieme al ragazzo e ha raccontato tutta la verità dinanzi alla conduttrice Maria De Filippi, ufficializzando il suo "fidanzamento" con Ciprian.

U&D, riprese del 30 novembre 2021: Matteo bacia Martina

Nel corso delle riprese della nuova puntata di Uomini e Donne, che verrà trasmessa durante la prima settimana di dicembre, si è parlato anche dei tronisti Matteo Ranieri e Roberta Giusti.

Dopo avergli detto "cosa ci fai qui", il corteggiatore Luca ha deciso di abbandonare lo studio e non presentarsi in puntata. Il ragazzo ha mandato una lettera d'addio alla redazione, sottolineando il motivo della sua scelta. Per quanto riguarda Matteo invece, l'ex corteggiatore di Sophie ha deciso di portare in esterna Federica e Martina. Con entrambe le ragazze Matteo ha trascorso dei bellissimi momenti ma sul finale della seconda esterna, il giovane genovese ha baciato Martina, scaturendo così il malcontento di Federica.