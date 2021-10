Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e le anticipazioni delle nuove puntate previste dal 1° al 5 novembre 2021 rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Dopo la scelta di Matteo che ha coronato il suo sogno d'amore con Noemi, non ci saranno nuovi tronisti che si metteranno in gioco. Spazio, quindi, alle vicende delle due troniste che sono rimaste "in gara", mentre per Gemma Galgani arriverà l'ennesima delusione sentimentale da digerire.

Anticipazioni Uomini e donne 1-5 novembre: Gemma si ritrova single

Nel dettaglio le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne, previste nel corso della settimana 1-5 novembre 2021, rivelano che per Costabile e Gemma arriverà la resa dei conti finale.

La dama torinese si lamenterà di alcuni atteggiamenti del cavaliere, il quale però non gradirà affatto le critiche che gli verranno mosse da Gemma.

Costabile, infatti, svelerà in studio di aver proposto a Gemma di fare dei viaggi insieme e quindi di viversi la loro esperienza fuori dallo studio del programma Mediaset. Peccato, però, che la dama non abbia accettato la sua proposta.

A tal proposito Costabile ammetterà di essere d'accordo con Tina sul fatto che Gemma non sia interessata alla ricerca della sua anima gemella, dato che non intende perdere la "poltrona" nello studio di Uomini e donne.

Biagio porta il conto dei soldi spesi per le ex a U&D

Per tutti questi motivi Costabile farà presente la sua decisione di chiudere definitivamente la frequentazione con la dama torinese e di voltare pagina.

Occhi puntati anche su Biagio: le anticipazioni delle nuove puntate previste nella settimana 1-5 novembre 2021 rivelano che il cavaliere ammetterà di essersi sentito usato dalle sue ex dame.

Sfogandosi con la redazione del programma, arriverà addirittura a fare il conto dei soldi spesi in questi mesi per le cene e gli aperitivi che ha fatto con le signore conosciute in studio.

Un gesto ritenuto poco galante, il quale finirà per scatenare accese controversie in studio tra le ex dame di Biagio, che punteranno il dito contro di lui

Ida bacia Diego: anticipazioni Uomini e donne 1-5 novembre

Spazio anche alle vicende di Ida Platano. Gli spoiler delle nuove puntate di Uomini e donne, previste nella settimana fino al 5 novembre 2021, rivelano che la dama proseguirà la conoscenza con Diego, l'ex calciatore col quale si è creato un ottimo feeling.

I due hanno fatto un'esterna romantica insieme a Roma, durante la quale c'è stato anche un appassionante bacio, così come ha svelato in studio la coppia.

Si parlerà anche del trono classico: le anticipazioni su Roberta rivelano che c'è stato un intenso bacio con Samuele durante l'esterna, che ha fatto scoppiare in lacrime l'altro pretendente Luca, che addirittura è uscito dallo studio per il dispiacere.

Tuttavia la reazione della tronista è stata molto chiara: Roberta, infatti, non ha seguito Luca nel backstage e questo potrebbe essere un chiaro segnale del fatto che la tronista non provi un forte interesse nei suoi confronti.

Proseguono gli ottimi ascolti di Uomini e donne su Canale 5

Insomma una settimana che si preannuncia ricca di colpi di scena quella di Uomini e donne, che anche negli ultimi sette gironi ha confermato la sua leadership indiscussa sugli ascolti del primo pomeriggio.

La trasmissione di Maria De Filippi, infatti, continua a dominare la scena con una media giornaliera di oltre 2,6 milioni di spettatori in daytime e uno share che arriva a sfiorare anche il 23%.

Numeri che non permettono alle altre reti televisive di avere la meglio in daytime, visto che nella stessa fascia oraria le altre proposte si fermano a una media di circa dieci punti inferiori a quella registrata dalla trasmissione di Canale 5.