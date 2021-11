Ritorna l'angolo dedicato alle prossime puntate della soap opera americana Beautiful con le anticipazioni degli episodi che andranno in onda su Canale 5 dal giorno 29 novembre fino al 5 dicembre del 2021. Steffy e Finn saranno molto nervosi quando vedranno Liam arrivare da loro, ma il giovane Spencer li rassicurerà immediatamente dicendo di non aver nessuna voglia di continuare a litigare con loro. Intanto, Zoe sarà tanto felice quando Zende le dirà di apprezzare moltissimo la sua canzone, mentre Carter ascolterà con divertimento i consigli di Charlie in merito alla sua relazione con Zoe.

Prossime puntate, Beautiful: Liam e la figlia di Brooke discuteranno

Nelle prossime puntate della soap opera americana Beautiful Hope Logan e Liam discuteranno sempre di più in merito ai loro problemi di fiducia nei confronti del figlio di Rige, mentre Zoe chiederà un consiglio a Zende in merito alla decisione se andare a convivere con Carter oppure no. Nel frattempo, Liam ripercorrerà con la propria mente le tristi vicende che ci sono state e che ha vissuto in prima persona tra Thomas e la piccola Beth, senza riuscire ad avere fiducia nei confronti del figlio di Ridge.

Prossimi episodi Beautiful fino al 5 dicembre 2021: Brooke sarà molto preoccupata

Nei prossimi episodi di Beautiful, Zende si preoccuperà molto quando riceverà una visita inaspettata dal suo ex suocero, Julius Avant.

Nel frattempo, Hope deciderà di parlare di Thomas a Brooke e quest'ultima, quando verrà a sapere che Thomas vorrebbe avere un ruolo importante nella squadra di sua figlia, si preoccuperà molto. Infine, Brooke si preoccuperà ancora di più quando sua figlia Hope le mostrerà i disegni di Thomas.

Carter organizzerà una serata romantica per Zoe e Zende sarà molto arrabbiato

Le anticipazioni rivelano che Carter organizzerà una serata molto romantica per Zoe facendo capire alla donna quali sono i suoi reali sentimenti. Nel frattempo, per Zende diventerà sempre più difficile continuare a negare l'attrazione che prova nei confronti di Zoe.

Inoltre, le cose diventeranno sempre più difficili quando Zende verrà a sapere che Zoe non ha mai ricevuto l'sms in cui le diceva di andarci molto con piano con Carter. Infine, Zoe confesserà a Zende di aver passato una notte romantica con Carter, mentre Thomas proverà a rassicurare la figlia di Brooke sul fatto che la sua linea di abbigliamento avrà un grande successo quando lui potrà far parte del team degli stilisti.

Per scoprire cosa succederà nelle le prossime puntate della soap opera bisognerà attendere le prossime anticipazioni.