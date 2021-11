Da qualche tempo a questa parte, negli studi di U&D ha ricominciato a circolare il nome di Giorgio Manetti. A tirare in ballo il "Gabbiano" sono stati in tanti, in primis la ex Gemma e il "rivale" Armando, stizziti per i complimenti che ha fatto a Isabella tramite le riviste. Stando a un'indiscrezione che ha lanciato il direttore Riccardo Signoretti su Nuovo Tv, il toscano potrebbe tornare davanti alle telecamere come protagonista di una puntata speciale e solo per incontrare la dama che ha catturato la sua attenzione di recente, Ricci appunto.

Rumor sul futuro di Giorgio a U&D Over

Le riviste di Gossip ne sono certe: Giorgio Manetti sta per tornare a U&D dopo anni d'assenza. I giornalisti, infatti, sostengono che l'ex cavaliere del Trono Over abbia chiesto alla redazione una puntata extra per poter conoscere meglio Isabella, la dama con la quale si è scambiato parole al miele in recenti interviste. "Tina ride sotto i baffi e Gemma, la ex di lui, è già in lacrime: George torna a Uomini e donne", è questo il titolo di Nuovo Tv che sta facendo il giro del web martedì 16 novembre.

I bene informati aggiungono che l'obiettivo di quello che in televisione si faceva chiamare "Gabbiano", sarebbe unicamente quello di incontrare la bella Ricci e capire se può nascere o meno qualcosa tra loro.

Dopo aver saputo che anche la protagonista del dating-show avrebbe piacere a scambiare due chiacchiere con lui, Giorgio si sarebbe fatto avanti proponendo un appuntamento speciale del format condotto da Maria De Filippi.

Le ipotesi sul ritorno di Giorgio a U&D

Non è ancora chiaro se la puntata speciale che Giorgio avrebbe richiesto, andrebbe in onda nel pomeriggio oppure in prima serata.

I fan di U&D stanno facendo varie ipotesi a riguardo, e le più gettonate sono quelle di un ritorno del dating-show nel prime time di Canale 5. È possibile, dunque, che i vertici Mediaset accettino di dedicare un appuntamento serale al format che da anni regala ascolti record, come è successo qualche anno fa con la lettera di Gemma per Manetti o con le scelte nel castello dei tronisti Teresa, Luigi, Lorenzo e Ivan.

Che il "Gabbiano" apprezzi particolarmente Isabella, lo si è capito dalle belle parole che ha speso per lei in recenti interviste, nelle quali l'ha descritta come una donna raffinata, elegante e bella al naturale, cosa che non pensa più di Gemma dopo aver saputo dei tanti ritocchini estetici che ha fatto per ringiovanirsi.

La momentanea assenza di Gemma da U&D

Qualora dovesse essere vera l'indiscrezione sul ritorno di Giorgio a U&D per una sola puntata, si presume che non dovrebbe andare in onda a breve. Chi legge ogni settimana le anticipazioni delle registrazioni del dating-show, sa che Gemma non ha partecipato alle ultime riprese perché è risultata positiva al coronavirus. Galgani, infatti, si è collegata con lo studio da casa sua ed ha confermato di doversi assentare per un periodo, ovvero fino a quando non guarirà completamente dal virus.

Se la redazione accettasse la proposta che Manetti avrebbe fatto, sicuramente non si priverà della sua ex, anzi farà di tutto per far sì che sia in prima fila quando il toscano incontrerà Isabella davanti alle telecamere.

La 71enne si è già detta parecchio indispettita dai complimenti che i due si sono scambiati a mezzo stampa, quindi chissà come potrebbe reagire nell'assistere a un loro faccia a faccia in televisione e a un'eventuale frequentazione più che amichevole. D'altronde, sia Ricci che Giorgio sono single, quindi liberi di poter conoscere chi vogliono davanti o lontano dai riflettori.