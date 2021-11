Oggi, martedì 16 novembre, è stato presentato un nuovo tronista di U&D: dopo settimane dedicate esclusivamente a Roberta e ad Andrea Nicole, Maria De Filippi ha deciso di ampliare il cast del Trono Classico "arruolando" un ragazzo che un anno fa è stato corteggiatore. Convocato in studio con una scusa, Matteo Ranieri ha scoperto di essere stato scelto per sostituire gli uscenti Joele e Matteo: i fan, inoltre, hanno notato che dal video col quale è stato ufficializzato il suo esordio sulla poltrona rossa, è stata volutamente estromessa Sophie Codegoni.

Il ritorno di Matteo a U&D emoziona

Le anticipazioni che trapelano sulle registrazioni settimanali, annunciavano da qualche tempo il nome del nuovo tronista. Risale ad una decina di giorni fa, infatti, la puntata che è stata mandata in onda il 16 novembre, quella in cui Maria De Filippi ha sorpreso il pubblico in studio e quello a casa con un colpo di scena.

Tra una discussione e l'altra con protagonisti Gemma, Armando, Isabella e Marcello, la presentatrice ha trovato il tempo di invitare al centro della scena un ragazzo che solo un anno fa è stato uno dei corteggiatori più apprezzati, un giovane che è entrato nel cuore dei telespettatori per la sua sincerità.

Matteo Ranieri è stato accolto con un caloroso abbraccio, dopodiché la padrona di casa gli ha chiesto di accomodarsi su una sedia e di guardare un video che la redazione ha preparato per lui.

L'incertezza sul futuro da protagonista di U&D

Nel filmato che è stato trasmesso su Canale 5, si è visto Matteo in compagnia dei suoi cani, della famiglia e degli amici: questa presentazione ha commosso ed emozionato il ragazzo in primis ma anche gran parte dei telespettatori di U&D.

Tra coloro che hanno guardato la puntata del 16 novembre, c'è anche chi ha notato un dettaglio piuttosto particolare che riguarda il percorso che Ranieri ha fatto un anno fa, quando vestiva i panni di corteggiatore.

"Il video editor che cancella con cura ogni traccia di Sophie dal video di Matteo", ha fatto notare un utente di Twitter.

Ad accorgersi del fatto che Codegoni non è apparsa in neppure una delle immagini con le quali è stata ricordata la precedente avventura del ligure nel dating-show, sono stati in moltissimi, anche perché in vari momenti del filmato l'ex tronista era presente (come nelle esterne che sono state inserite nel montaggio) ma il suo volto non è mai stato fatto vedere, così come la sua voce.

Il passato da corteggiatore di U&D

La storia tra Matteo e Sophie è durata poco più di un mese ed è finita da parecchio, tant'è che lei oggi è una concorrente del Grande Fratello Vip mentre lui è neo tronista di U&D.

I fan del programma, però, considerano singolare la scelta della redazione di estromettere Codegoni dal video sul percorso da corteggiatore di Ranieri, come se l'influencer non fosse in buoni rapporti con le persone con le quali ha collaborato fino ad un anno fa.

Nel corso della puntata del 16 novembre, comunque, il ragazzo ha palesato varie perplessità sulla proposta che gli è stata fatta da Maria De Filippi, infatti ha ripetuto di non essere certo di riuscire a portare a termine il percorso sulla poltrona rossa del dating-show.

La padrona di casa ha suggerito al dubbioso genovese di provarci, di lasciarsi andare e di vedere se il ruolo che gli ha affidato è adatto a lui oppure no.

Matteo si è detto preoccupato dal poter deludere gli addetti ai lavori e il pubblico, ma è stato subito rassicurato dalla conduttrice, da Gianni Sperti (suo estimatore numero uno sin da quando cercava di conquistare Sophie) e da Ida Platano, con la quale ha fatto un ballo a centro studio per provare a rompere il ghiaccio.