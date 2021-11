Gemma Galgani è l'indiscussa protagonista di U&D. La dama che da ormai dieci anni è seduta sulle seggioline rosse del trono over continua a far parlare di sé grazie alle sue vicende amorose. Di recente, la dama ha rilasciato un'intervista a "Uomini e donne Magazine", dove ha parlato della fine della storia d'amore con Costabile Albore e lanciato un dardo velenoso nei confronti di Isabella Ricci, rea di aver messo gli occhi addosso a Giorgio Manetti.

Uomini e Donne: Costabile chiude con Gemma

Ancora problemi nella vita sentimentale di Gemma Galgani.

La protagonista di Uomini e Donne aveva intrapreso una conoscenza con Costabile, sicura che l'affascinante cavaliere avrebbe potuto diventare il suo principe azzurro. Purtroppo alcuni atteggiamenti sospetti di Albore e le insicurezze della Galgani hanno finito per minare questo rapporto che era iniziato a vele spiegate.

La dama non ha nascosto la sua delusione per la fine della storia con il cavaliere, che l'ha scaricata dopo averla illusa che sarebbe stata la volta buona. Non sono bastate le rassicurazioni di Costabile, ogni volta che si trovavano lontani dalle telecamere di Cinecittà. Alla fine, l'uomo ha perso la pazienza, tanto da troncare precipitosamente la frequentazione, gettando nello sconforto più totale Galgani.

Galgani su Albore: 'Mi manca il suo sorriso dolcissimo'

Sulle pagine di "Uomini e Donne Magazine", Gemma ha espresso tutto il suo rammarico per la nuova delusione d'amore. In merito a cioò, la donna ha affermato queste testuali parole: "Mi sento stranita, amareggiata e sorpresa" aggiungendo che Costabile ha preferito scappare invece di avere un dialogo chiarificatore con lei.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Inoltre, ha spiegato che le sue lacrime erano scaturite dalla delusione e amarezza. La donna, infatti, era certa di avere un futuro con Costabile visto che avevano messo le basi per costruire qualcosa di importante.

Nonostante tutto, Galgani ha detto di sentire la mancanza di Albore: "Mi manca il suo sorriso dolcissimo, che continuo a vedere in studio anche se non è più per me.

Mi manca i suoi apprezzamenti per le piccole cose..." mentre su Tina Cipollari ha tuonato: "Ha clamorosamente sbagliato. Non sono stata io a lasciarlo."

La dama di Torino su Isabella-Giorgio: "Mossa da stratega"

Durante la chiacchierata, Gemma ha sparato a zero contro Isabella Ricci, rea di essersi avvicinata a Giorgio Manetti dopo il suo invito a Firenze. In merito a ciò, Galgani è apparsa molto infastidita in quando crede che sia una persona falsa. Inoltre, la dama di Torino ha affermato di non credere che la rivale voglia frequentare il Gabbiano solo per amicizia e per avere qualche consiglio per difendersi da Gianni Sperti. La dama ha sentenziato: "Credo che la sua sia stata una mossa da stratega, ma scontatissima".