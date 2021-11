Per Gemma Galgani non è un periodo facile dal punto di vista sentimentale. In quel di Uomini e donne è appena stata mollata da Costabile Albore e proprio di questo ha parlato in una intevista nella quale ha attaccato ancora una volta la dama Isabella Ricci, alla luce del desiderio espresso dalla donna di voler conoscere Giorgio Manetti. Al riguardo, la dama torinese ha definito la sua rivale una stratega.

Gemma mollata da Costabile a U&D: la sua delusione

In questa stagione di Uomini e donne, Gemma Galgani pare faticare a trovare un corteggiatore.

Anche con l'ultimo cavaliere Costabile, le cose non sono andate bene. A differenza di altre volte, è stato l'uomo a piantare in asso Gemma, la quale non ha nascosto la sua delusione e la sua amarezza. Il suo sfogo è stato raccolto dalle pagine di U&D Magazine attualmente in edicola, dove la dama torinese, in riferimento a Costabile, è arrivata a pensare di aver sopravvalutato il cavaliere. Detto ciò, Costabile ha deciso di intraprendere nuove conoscenze nel programma di Maria De Filippi e la stessa cosa farà Gemma, visto che, nonostante la delusione, non ha certo perso l'entusiasmo e ha tutte le intenzioni di trovare l'anima gemella.

Isabella e Giorgio amici? Gemma ammette: 'Mi darebbe fastidio'

Sempre sul magazine della trasmissione, Gemma ha detto la sua sull'eventualità che nasca un'amicizia tra Isabella Ricci e il suo ex Giorgio Manetti. In una recente intervista, Isabella si era detta lusingata dai complimenti rivolti alla sua persona da Giorgio e a sua volta si era detta interessata a conoscerlo, solo in amicizia.

La dama aveva aggiunto che Manetti avrebbe potuto darle pure dei consigli su come ribattere ai continui attacchi di Gianni Sperti. A fronte di queste dichiarazioni, Gemma non le ha certo mandate a dire alla sua 'rivale' Isabella, con la quale i rapporti sono tutt'altro che distesi. La dama torinese ha ammesso che se Giorgio e Isabella diventassero amici, a lei darebbe fastidio e parecchio.

Isabella contro Gemma: 'La sua é una mossa da stratega'

Comunque sia, la dama torinese di Uomini e donne, non crede nella buona fede di Isabella, tanto da additarla come una persona falsa. Non solo, secondo Gemma dietro alla voglia di Isabella di conoscere Giorgio Manetti ci sarebbe dell'altro: "Credo che la sua sia stata una mossa da stratega, ma scontatissima“. L'invettiva della 72enne torinese non si è certo fermata qui, visto che ha proseguito chiedendosi come mai una donna come Isabella abbia bisogno di farsi aiutare da Giorgio per rispondere agli attacchi di Gianni. Parole al vetriolo, quelle di Gemma Galgani, che proprio non riesce a sopportare Isabella.