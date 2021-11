Armando Incarnato continua a essere uno dei cavalieri più discussi di Uomini e donne. Costantemente al centro delle polemiche, durante le ultime puntate del programma ha fatto discutere nel momento in cui ha dichiarato di volere al suo fianco una donna "disoccupata" e con tanto tempo libero, dato che in questo momento lui non sta lavorando. Frasi che hanno scatenato un vespaio di polemiche in rete e che hanno portato anche, Barbara De Santi, ex dama del trono over, a punzecchiare Armando svelando dei retroscena sul suo percorso televisivo.

Armando finisce nel mirino di Barbara De Santi, ex dama di Uomini e donne

Nel dettaglio, le dichiarazioni di Armando a Uomini e donne non passano mai inosservate, complici anche i modi e spesse volte l'entità di quello che il cavaliere del trono over arriva a dire.

Durante le ultime puntate del programma, per esempio, ha ammesso di essere alla ricerca di una donna disoccupata, dato che in questo momento lui non sta lavorando e di conseguenza vorrebbe avere al suo fianco una donna libera da impegni, così da poter trascorrere il tempo insieme.

Tali affermazioni hanno spinto l'ex dama Barbara De Santi a punzecchiare Armando sui social con una frecciatina al vetriolo.

Il retroscena su Armando di U&D: il cavaliere smascherato da Barbara

"Personalmente io non sarei mai attratta da un uomo non realizzato professionalmente" ha sentenziato Barbara, che non le ha mandate a dire al suo ex collega di Uomini e donne.

Non è finita qui, perché Barbara ha voluto svelare anche un retroscena legato al modo di fare di Incarnato, "smascherandolo" pubblicamente sui social.

"Tu hai sempre nascosto tutto, per poi tirare fuori baci e anche di più, appena le cose con le dame non andavano come avresti voluto" ha sentenziato Barbara, svelando così quella che sarebbe la strategia che Armando metterebbe in atto per cercare di stare sempre "a galla" nello studio di Uomini e donne.

Il ballo tra Ida Platano e Armando: nuove anticipazioni Uomini e donne

Accuse e dichiarazioni che sicuramente non passeranno inosservate e che potrebbero portare Armando a replicare nel corso delle prossime ore.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne, previste tra fine novembre e dicembre, rivelano che ci sarà un riavvicinamento tra Armando e la sua ex Ida Platano.

Adesso che la dama è tornata di nuovo single, dopo l'addio con Diego Tavani, tra lei e Armando ci sarà un inaspettato ballo in studio, che potrebbe riaccendere di nuovo la fiamma della passione tra i due.