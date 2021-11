È tempo di nuovi tronisti a Uomini e donne. Questo pomeriggio, nel corso della puntata trasmessa su Canale 5 c'è stato l'arrivo a sorpresa di Matteo Ranieri, che era stato invitato dalla redazione come ospite di questa nuova registrazione. Ad un certo punto, però, Matteo è stato chiamato in studio da Maria De Filippi che prima gli ha mostrato un best-of della sua precedente esperienza in trasmissione e poi gli ha chiesto di diventare tronista. A colpire, però, è stato il trattamento riservato da Maria e dalla produzione nei confronti di Sophie Codegoni, ex fidanzata di Matteo.

Il nuovo tronista di Uomini e donne è Matteo Ranieri

Nel dettaglio, Matteo Ranieri è stato uno dei protagonisti della passata edizione di Uomini e donne, dove si fece conoscere nelle vesti di corteggiatore di Sophie Codegoni, attualmente tra le concorrenti del Grande Fratello Vip 6.

In quella occasione, tra i due nacque un feeling eccezionale, al punto che Sophie decise di sceglierlo e insieme intrapresero questa relazione che, complessivamente, è durata meno di un mese.

Dopo il loro addio, i due non si sono lasciati in buoni rapporti e anche nella casa del GF Vip, l'ex tronista Sophie non ne ha parlato benissimo di Matteo.

Sophie Codegoni, ex di Matteo, ignorata e 'censurata' a U&D

Ebbene, questo pomeriggio Matteo Ranieri ha presenziato alla puntata di Uomini e donne e, ad un certo punto, la padrona di casa ha mandato in onda un filmato che racchiudeva il suo percorso fatto nella precedente edizione del programma.

Ciò che ha colpito tutti gli spettatori di Uomini e donne, però, è stata la totale "censura" nei confronti di Sophie Codegoni, la quale è stata tagliata da tutte le immagini che sono state messe insieme in questo video realizzato per il best of di Matteo.

L'ex tronista e attuale gieffina di Alfonso Signorini è stata completamente tagliata dal montaggio ed è stata ignorata completamente anche dalla padrona di casa stessa Maria De Filippi, che non ha fatto minimamente cenno a quella esperienza di Matteo Ranieri.

Maria De Filippi ignora completamente Sophie, ex tronista di U&D

Un gesto che non è passato inosservato ai numerosi fan e spettatori social di Uomini e donne, i quali in massa hanno sottolineato questa presa di posizione della redazione e della produzione stessa, che ha "censurato" ogni minimo riferimento legato a Sophie Codegoni e a quella che è stata la sua storia d'amore con Matteo.

Sta di fatto che, dopo un momento di tentennamento iniziale, alla fine Matteo ha accettato la proposta che le è stata fatta da Maria De Filippi e quindi, da questo pomeriggio è ufficialmente un nuovo tronista di Uomini e donne 2021/2022.