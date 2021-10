Il cast di U&D si è finalmente "ripopolato": a qualche settimana di distanza dalla cacciata di Joele e dalla scelta di Matteo, Maria De Filippi ha finalmente presentato un nuovo tronista. Amedeo Venza ha usato Instagram per anticipare che uno dei ragazzi che d'ora in avanti cercheranno l'amore sulla poltrona rossa è Matteo Ranieri, il corteggiatore che Sophie Codegoni ha scelto un anno fa con poca fortuna. Il giovane è stato convocato in studio con una scusa e poi la conduttrice gli ha chiesto se voleva entrare a far parte del programma in una veste inedita per lui.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

La notizia era nell'aria: da settimane, infatti, i fan di U&D si aspettavano che venisse presentato almeno un nuovo tronista, qualcuno che potesse prendere il posto che è stato di Joele Milan e Matteo Fioravanti fino a poco tempo fa.

Oggi, venerdì 29 ottobre, la redazione ha spiazzato tutti convocando in studio il futuro nuovo protagonista del Trono Classico, ragazzo che ha partecipato al dating-show l'anno scorso ma nelle vesti di corteggiatore.

Nelle Stories che Amedeo Venza ha pubblicato in queste ore, si legge che Matteo Ranieri è il nuovo tronista di Uomini e donne, e che la notizia gli è stata comunicata a sorpresa mentre si stava registrando la puntata odierna.

L'influencer pugliese, infatti, è venuto a sapere che il genovese è stato convocato dagli autori con una scusa, ovvero sapendo di dover rivedere e commentare il suo percorso precedente nel programma.

La comunicazione della conduttrice di U&D

"Vuoi essere il nuovo tronista?", è questa la domanda che la redazione e Maria hanno fatto a Matteo dopo avergli mostrato un filmato che riassumeva la sua avventura da corteggiatore di Sophie Codegoni.

Amedeo Venza fa sapere che Ranieri non ha risposto immediatamente perché ha ammesso di non essere sicuro di volersi innamorare: "Non so se sono pronto", avrebbe detto il giovane dopo che gli è stato proposto un ruolo da protagonista del cast del Trono Classico.

Dopo qualche iniziale titubanza, però, il ligure ha accettato e da oggi è uno dei nuovi volti della versione giovani del dating-show, infatti affiancherà le "veterane" Andrea Nicole e Roberta.

Il passato di Matteo a U&D

Prima di accettare di diventare un tronista, Matteo ha ricoperto il ruolo di corteggiatore. Esattamente un anno fa, infatti, Ranieri è stato uno degli spasimanti di Sophie Codegoni, uno dei pochi che la bella milanese non ha mandato via dopo poco tempo.

Tra i due è nata subito una sintonia, tant'è che appuntamento dopo appuntamento la ragazza si è resa conto di voler conoscere meglio il genovese lontano dalle telecamere. La scelta è stata romantica e coronata dalla consueta cascata di petali rossi, ma la coppia non è durata tantissimo.

A neppure un mese di distanza dal loro fidanzamento, Matteo e Sophie hanno usato i social network per informare i fan di essersi lasciati.

La milanese ha sempre sostenuto che è colpa dell'ormai ex compagno se la loro storia non è andata avanti: lei racconta di una persona completamente diversa rispetto a quella che ha conosciuto negli studi di U&D.

Ranieri, dal canto suo, ha parlato poco dopo la rottura, anzi si è limitato a rispondere con ironia alle frecciatine della ex.

Oggi la bella Codegoni è una concorrente del Grande Fratello Vip e spesso si è ipotizzata un'ospitata di Matteo per rispondere alle cose poco carine che sono state dette sul suo conto nella casa di Cinecittà. Tutto questo non è mai avvenuto, anzi il 29 ottobre il ragazzo ha iniziato una nuova avventura in televisione, sempre alla "corte" di Maria De Filippi ma nell'inedita veste di tronista.