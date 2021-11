Matteo Ranieri è diventato il nuovo tronista di Uomini e Donne. Nella puntata del dating show di martedì 16 novembre, infatti, l'ex corteggiatore e scelta di Sophie Codegoni è stato invitato a sorpresa nello studio della trasmissione e gli è stata fatta la proposta di diventare tronista. La padrona di casa e la redazione, però, hanno "dimenticato" di nominare la concorrente del Grande Fratello Vip e non è stata nemmeno mostrata nel video di presentazione di Matteo.

Uomini e Donne, puntata del 16/11: Matteo Ranieri è il nuovo tronista

Nella puntata di Uomini e donne del 16 novembre, Matteo Ranieri è stato chiamato in studio con una scusa.

Infatti l'ex corteggiatore si è recato a Roma per parlare con l'autrice del programma Raffaella Mennoia, come dichiarato durante la trasmissione. Maria De Filippi ha chiesto a Matteo di sedersi a centro studio, dove gli è stato fatto vedere un filmato sul suo percorso come corteggiatore all'interno del programma Mediaset, occasione in cui è riuscito a conquistare la tronista Sophie Codegoni e a lasciare il dating show con lei. La relazione fra i due, però, è naufragata in breve tempo.

Uomini e Donne: la redazione e Maria De Filippi non nominano Sophie Codegoni

Durante la chiacchierata fra la padrona di casa e Matteo, Sophie non è mai stata menzionata. Anche nel video di presentazione di Ranieri non è mai stata mostrata un'immagine dell'ex protagonista del dating show di Canale 5.

Pertanto sia la redazione che Maria De Filippi non hanno ricordato, né nominato la loro ex tronista, che oggi è una delle concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Il percorso di Matteo Ranieri a Uomini e Donne: da corteggiatore a tronista

Durante la sua partecipazione a Uomini e Donne, Matteo Ranieri è stato molto apprezzato sia da Maria De Filippi, che dalla redazione della trasmissione, al punto che hanno deciso di dargli una nuova occasione all'interno del programma.

Nella puntata andata in onda il 16 novembre su Canale anche altri protagonisti dello show gli hanno fatto degli elogi: Gianni Sperti lo apprezza per la bella persona che è, Ida Platano e Gemma Galgani, invece, sono rimaste affascinate dal percorso di Ranieri a Uomini e Donne. In un primo momento l'ex corteggiatore ligure, quando gli è stato proposto il trono, è stato titubante nell'accettare la proposta di Maria De Filippi, ma successivamente ha detto di sì. Non resta pertanto che attendere un po' di tempo per scoprire se l'ex scelta di Sophie Codegoni troverà l'amore in televisione.