Quando mancano poche ore alla nuova puntata del Gf vip, Sophie Codegoni preannuncia che Alex Belli abbandonerà il gioco. Lo fa in una confidenza a voce alta, nel daytime del reality in corso.

La ragazza si dice convinta del fatto che, come previsto da regolamento, la produzione del reality provvederà molto presto a emettere la comunicazione di squalifica per l'attore. Questo, perché, stando alla sua testimonianza, Belli avrebbe violato il regolamento del gioco, aprendo entrambe le due porte rosse della Casa più spiata d'Italia. Anche se tale gesto non risulta comunque, al momento, essere confermato.

Gf vip, Sophie Codegoni su Belli

A poche ore dalla 17^ puntata del Gf vip 6 in corso, attesa per la serata dell'8 novembre 2021 su Canale 5, Sophie Codegoni ha fatto una previsione riguardo a una possibile squalifica imminente per Alex Belli dal gioco.

In una confidenza rilasciata nella Casa dei vip, la ragazza si è lasciata andare al racconto di un particolare retroscena registratosi nelle ultime ore. Ha rivelato di aver assistito al momento in cui Belli avrebbe aperto la seconda porta rossa della Casa, dopo aver aperto quella principale, minacciando il suo abbandono dal gioco. Il fatto si sarebbe verificato subito dopo il doppio confronto che lui e Soleil Sorge hanno avuto con la moglie Delia Duran nella 16^ puntata.

In confidenza con i coinquilini nella Casa, Sophie Codegoni - parlando di Alex Belli - ha detto: “Dovrà uscire ve lo assicuro. Ha aperto la seconda porta che dà sull’esterno".

L'influencer, poi, prosegue dando per certo che l'attore verrà squalificato, come da regolamento: "Ragazzi è ovvio che è squalificato. Questo è il regolamento.

Ha aperto davvero la seconda porta, oltre che la prima".

Alex Belli intanto è in nomination

Sophie Codegoni si dice anche certa che come da regolamento del reality, l'attore non solo dovrebbe essere squalificato dal gioco, ma non dovrebbe neanche figurare tra gli ospiti in studio al format di Canale 5, subito dopo la sua uscita di scena.

Nella confidenza, riferisce infatti che, come indicato nel contratto previsto per l'ingaggio del singolo concorrente del gioco, è vietato aprire le due porte rosse della Casa. Nel caso in cui si osasse aprire la porta rossa principale della Casa si verrebbe eliminati. Nel caso in cui si osasse varcare la seconda, invece si verrebbe squalificati. E in tal caso, come poi aggiunge Sophie: "Vuol dire che nemmeno più in studio puoi andare".

Al momento non risultano esserci conferme sul fatto che Alex Belli possa effettivamente aver aperto le due porte rosse.

Nel frattempo Alex è tra i nominati a rischio eliminazione, alla nuova prova televoto contro Soleil Sorge, Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi e Davide Silvestri. Il verdetto arriverà lunedì 8 novembre.