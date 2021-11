Prosegue l'appuntamento con le registrazioni di Uomini e donne di questo 2021 e le anticipazioni delle nuove puntate che presto andranno in onda anche su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per le nuove vicende di Ida Platano. La dama, ormai uno dei volti storici della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, sarà al centro dell'attenzione per il suo addio al programma ma anche per il suo conseguente ritorno e un nuovo avvicinamento sospetto con l'ex fidanzato Armando Incarnato.

Anticipazioni Uomini e donne nuove puntate: Ida ritorna in studio

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che andranno in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che si tornerà a parlare delle vicende di Ida Platano.

Il motivo? La dama, in una delle ultime registrazioni del programma aveva annunciato di voler "mollare la presa" e di uscire dallo studio in quanto delusa dall'esito delle sue frequentazioni con i vari cavalieri.

In pratica, quindi, Ida Platano aveva scelto di abbandonare definitivamente la trasmissione e di cercare l'amore altrove, fuori dal programma dei sentimenti di Maria De Filippi.

Una "promessa" che, tuttavia, Ida Platano non ha mantenuto per tanto tempo dato che poi la dama è rientrata nuovamente in trasmissione nella registrazione del 13 novembre.

Ida, quindi, continuerà a essere una delle dame del parterre del trono over, pronta a mettersi in gioco per cercare la sua anima gemella.

Armando ci 'riprova' con Ida: scatta il ballo a U&D

E, il vero colpo di scena, è arrivato nel momento in cui Armando e Ida sono stati protagonisti di un nuovo ballo insieme, al centro dello studio.

Il cavaliere, quindi, è tornato ad avvicinarsi di nuovo alla sua ex fidanzata ormai tornata single: una vicinanza sospetta, dato che i due per un po' di tempo si sono ignorati ma, a quanto pare, le cose sarebbero cambiate al punto che Ida ha concesso anche un ballo ad Armando.

Cosa succederà a questo punto? Non si esclude che Armando possa rimettersi in gioco e cercare di far ricredere di nuovo Ida sul suo conto, provando così a riconquistare la dama e la sua fiducia dopo la fine della loro tormentata e chiacchieratissima relazione sentimentale nata a Uomini e donne.

Il ritorno in studio di Teresanna: anticipazioni Uomini e donne

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate del programma Mediaset in onda nelle prossime settimane in tv, rivelano che ci sarà spazio anche per un graditissimo ritorno in studio.

Trattasi dell'ex tronista Teresanna Pugliese, uno dei volti più amati di sempre del programma di Maria De Filippi. Teresanna, oggi felicemente mamma, sarà in studio nelle vesti di ospite.