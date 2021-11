Tante novità arrivano dalla registrazione di Uomini e donne avvenuta il 13 novembre negli studi Elios in Roma. Le anticipazioni riportate dal web annunciano che Samuele Carnini è scoppiato a piangere a causa di Roberta Giusti, mentre Ida Platano ha ballato con Armando Incarnato. Gemma Galgani, invece, non era presente in studio in quanto positiva al Covid-19.

Uomini e Donne, registrazione 13 novembre: Gemma con il Covid-19 è assente in studio

Sabato 13 novembre c'è stata una nuova registrazione di Uomini e Donne, dove sono accaduti diversi colpi di scena che movimenteranno le prossime puntate del dating show di Canale 5.

In particolare Gemma Galgani ha subito un improvviso stop nel programma, in quanto è risultata positiva al Covid-19. Per questa ragione si trova in quarantena.

Nonostante tutto è stata ugualmente presente alle discussioni in studio collegandosi da remoto dalla sua abitazione. Fortunatamente le sue condizioni di salute non destano preoccupazioni, visto che avrebbe riportato solo lievi sintomi.

In studio c'è stato, invece, il ritorno di Teresanna Pugliese. L'ex corteggiatrice e tronista è stata protagonista di un revival degli anni del suo percorso. Oggi la donna sposata e madre di un bambino e viene ricordata per la sua storia con Francesco Monte finita male.

Ida Platano balla con Armando Incarnato a U&D

Nella registrazione del 13 novembre di U&D, Ida Platano è tornato negli studi Elios nonostante avesse annunciato il ritiro. La parrucchiera ha dimostrato di non avere intenzione di perdonare Diego, nonostante si sia presentato con un vassoio di cannoli, i suoi dolci preferiti, nel tentativo di prenderla per la gola.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Purtroppo Platano è rimasta ferma nella sua posizione, tanto da preferire un ballo con Armando Incarnato, nonostante gli screzi avuti in passato.

Nel trono classico, invece, tutta l'attenzione si è concentrata su Andrea Nicole. La tronista è uscita in esterna con Alessandro Verdolini e tra i due è scattato un bacio appassionato.

Inoltre ha conosciuto la madre del suo corteggiatore. Successivamente c'è stata l'uscita con Ciprian e anche con lui c'è stato un bacio.

Samuele Carnini piange dopo un mancato bacio con Roberta Giusti

Si è anche parlato del percorso difficile di Roberta Giusti. La tronista di Uomini e Donne, infatti, è uscita in esterna sia con Luca che con Samuele. Se il primo ha deciso di non presentarsi alla registrazione, Samuele si è lasciato andare in studio a un pianto a dirotto dopo un mancato bacio in esterna. Per questo motivo il corteggiatore ha deciso di ritirarsi nel backstage per schiarirsi le idee.