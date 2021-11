Grandi novità accadranno nel corso delle nuove puntate di Uomini e donne che i telespettatori avranno modo di vedere a novembre in prima visione tv. Gli spoiler del dating show raccontano che Gemma Galgani sarà assente dallo studio dopo aver contratto il Coronavirus. Ida Platano, invece, si rifiuterà di fare pace con Diego Tavani dopo essere ritornata.

Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma risultata positiva al Coronavirus

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti le puntate previste a novembre sui teleschermi di Canale 5 annunciano inediti colpi di scena.

Gemma Galgani, l'indiscussa protagonista del dating show di Maria De Filippi, che da più di dieci anni tiene incollati milioni di telespettatori, non sarà presente per alcune puntate. Ebbene sì, la dama di Torino dovrà rinunciare ai teatrini tra lacrime e liti con Tina Cipollari dopo essere risultata positiva a un tampone per il Coronavirus. Comunque, Galgani contribuirà al programma grazie al collegamento da remoto dalla sua abitazione.

Attualmente, le condizioni di salute della 71enne non desterebbero la preoccupazione dei sanitari, tanto da ipotizzare un ritorno a breve nel dating show di Maria De Filippi. A quanto trapelato, Gemma non avrebbe manifestato sintomi gravi, probabilmente per merito della vaccinazione effettuata la scorsa estate.

Ida Platano torna a U&D ma si rifiuta di fare pace con Diego Tavani

Nel corso delle nuove puntate di U&D trasmesse a novembre si tornerà a parlare di Ida Platano dopo la decisione di lasciare il programma in seguito all'annullamento della sua scelta. La padrona di casa, infatti, farà entrare la bresciana nello studio, dove troverà ad attenderla Diego con un vassoio di cannoli nonché il suo dessert preferito.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tuttavia, Platano dimostrerà di essere insensibile alla gola, tanto da rifiutarsi di fare pace con il cavaliere romano. Anzi, la dama di Brescia preferirà ballare con Armando Incarnato, nonostante abbiano avuto qualche discussione in passato.

Teresanna Pugliese ospite d'onore in studio

Inoltre dalle anticipazioni del programma di Canale 5 si apprende che Teresanna Pugliese, l'ex scelta di Francesco Monte tornerà in studio per una sorta di revival di quegli anni.

L'ex tronista sbarcherà in qualità di ospite d'onore negli studi Elios di Cinecittà in Roma, che l'ha fatta diventare famosa. In questo frangente, la donna ripercorrerà i momenti più belli della sua vita dalla fine della sua storia con Monte al matrimonio con Giovanni Gentile, da cui ha avuto un figlio di nome Francesco nel 2015. Insomma, ci saranno nuovi colpi di scena nel corso delle nuove puntate di Uomini e Donne.