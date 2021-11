Grandi colpi di scena a Uomini e donne e le anticipazioni delle nuove puntate di questa stagione, che andranno in onda nel corso delle prossime settimane, rivelano che ci saranno novità legate al percorso di Ida Platano. La dama, è stata al centro dell'attenzione per il suo rapporto con Diego: i due sembravano essere sul punto di lasciare insieme la trasmissione e iniziare una relazione fuori dallo studio, ma alla fine qualcosa è andato storto al punto che Diego si è ritrovato al centro di accese polemiche.

Ida e Diego si dicono addio: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Nel dettaglio, gli spoiler delle nuove puntate di Uomini e donne che andranno in onda a novembre su Canale 5, rivelano che per Ida e Diego arriverà il momento del faccia a faccia, dopo che il cavaliere ha scelto di non uscire più con la dama per prendere in mano le redini della loro situazione.

Il confronto tra i due non avrà l'esito sperato e, nel corso delle prossime puntate del programma dei sentimenti di Maria De Filippi, ci sarà spazio per delle clamorose novità che non passeranno inosservate, dato che Diego si ritroverà sommerso dagli attacchi in studio.

Armando e Tina si scaglieranno duramente nei confronti di Diego: l'opinionista di Uomini e donne userà termini molto forti nei confronti del cavaliere, tanto che lui chiederà alla De Filippi di tagliare quelle scene e di evitare di trasmetterle su Canale 5.

Diego insultato da Tina e Armando a U&D

Sta di fatto che, dopo questa situazione decisamente turbolenta, Ida Platano confermerà la sua intenzione di abbandonare la trasmissione e quindi di uscire per sempre dal programma, questa volta però da single.

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che, dopo questo annuncio, Diego tornerà a sedersi nel parterre del trono over, ma la reazione di Maria e dei presenti in studio non sarà delle migliori.

Il cavaliere, infatti, verrà mandato via dalla trasmissione dato che gli verrà fatto notare apertamente che Ida ha scelto di uscire da Uomini e donne e di chiudere così la sua esperienza nel programma dei sentimenti Mediaset.

Diego cacciato via dal programma: anticipazioni Uomini e donne 2021

Di conseguenza, dato che Diego si è professato innamorato di Ida, non può continuare la sua esperienza in trasmissione, dato che sarebbe abbastanza in contrasto con quanto aveva professato precedentemente.

Ecco allora che Diego si alzerà e uscirà dallo studio confessando di voler provare a riconquistare Ida.

A quel punto, Maria De Filippi preciserà che quello che accadrà fuori dallo studio tra Ida e il cavaliere, saranno solo ed esclusivamente fatti loro.

I due riusciranno a riappacificarsi e a riprendere in mano le redini del loro rapporto oppure si diranno addio per sempre? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.