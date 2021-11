Al centro delle dinamiche di Uomini e donne continuano ad esserci le disavventura e le diatribe tra Tina e Gemma. Le due nemiche della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, non perdono mai occasione per battibeccare in trasmissione e spesse volte si va anche oltre la semplice discussione verbale. Sta di fatto che, un corposo numero di spettatori, ha cominciato ad ipotizzare che tra le due protagoniste del programma Mediaset, queste situazioni fossero costruite a tavolino. Ma è davvero così? A svelare dei retroscena ci ha pensato una delle autrici storiche del programma Mediaset.

Dubbi sugli scontri tra Tina e Gemma a Uomini e donne

Nel dettaglio, le diatribe tra Tina Cipollari e Gemma Galgani sono sempre più all'ordine dei giorno a Uomini e donne.

Quasi in tutte le registrazioni del programma, c'è spazio per gli scontri verbali e talvolta anche fisici tra le due protagoniste.

In particolar modo, nel corso dell'ultimo periodo, Tina ha duramente sentenziato contro la dama torinese per la sua scelta di sottoporsi a diversi interventi di chirurgia estetica, come quello che le ha permesso di rinvigorire il decolleté.

Secondo Tina, si tratterebbe di stratagemmi che la dama torinese metterebbe in atto per cercare di far colpo ancora sui cavalieri più giovani.

L'inedito retroscena su Tina e Gemma: parla l'autrice di U&D

Insomma le polemiche in studio non mancano mai, al punto che qualcuno è arrivato ad ipotizzare che quelle tra Tina e Gemma sarebbero delle discussioni architettate a tavolino e studiate nei minimi dettagli per fare show.

Ma qual è la verità dei fatti? A svelare dei retroscena sul dietro le quinte di Uomini e donne, ci ha pensato l'autrice Raffaella Mennoia, che da più di vent'anni fa parte della squadra del programma dei sentimenti di Canale 5 e quindi ha avuto modo di conoscere molto bene sia Tina che Gemma.

Raffaella ha rigettato al mittente tutte le accuse e i sospetti secondo cui, quelle tra Tina e Gemma, sarebbero delle finte liti.

Ecco cosa succede dietro le quinte di Uomini e donne

"Quello che si vede in onda è tutto vero", ha dichiarato l'autrice del programma di Maria De Filippi parlando al settimanale Nuovo proprio del conflittuale rapporto tra Tina e Gemma e aggiungendo poi che la produzione starebbe attenta a non farle incontrare nel dietro le quinte del programma, così da evitare situazioni sgradevoli.

"Facciamo addirittura in modo che non si incrocino né prima né dopo la registrazione del programma", ha aggiunto ancora l'autrice di Uomini e donne.

Insomma non ci sarebbe nulla di artefatto negli scontri tra Tina e Gemma e tutto quello che andrebbe in onda su Canale 5 sarebbe "farina del sacco" delle due dame.